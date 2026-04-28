La llegada de dos nuevos ciclos desatasca la reforma que el IES Parra de Alzira espera desde hace 20 años

Luz verde a la rehabilitación de l’IES Josep Maria Parra. La Conselleria de Educación ha autorizado dos nuevos ciclos para el curso 26/27 para el instituto alzireño, cumpliendo así la aspiración del centro educativo de incorporar a su cartera de formación profesional dos nuevas titulaciones altamente demandadas y con gran salida laboral en la localidad y en la comarca: Farmacia y parafarmacia y Curas auxiliares de enfermería. Esta noticia, además, permite completar la oferta formativa del centro y, una vez completa, ya se puede ultimar el proyecto para sacar adelante el Pla Edificant, que quedó bloqueado hace un año a falta de conocer si se aprobaban estos dos nuevos ciclos. Son dos buenas noticias en una.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha asegurado que se ha solicitado a la Conselleria de Educación el programa definitivo de necesidades del instituto para poder incorporarlo al plan y sacar a licitación la redacción del proyecto. “Nuestra intención es sacar a licitación el proyecto este año y el año que viene poder impulsar ya la construcción”, indica.

Se habilitarán espacios que hoy están en desuso para dar cabida al nuevo alumnado. / C. Llorca Ibáñez

El Ayuntamiento de Alzira ya tiene la delegación realizada por la Conselleria de Educación para desarrollar el Pla Edificant y ya ha recibido los más de 6 millones de euros para las obras. El proyecto prevé la rehabilitación integral del edificio principal y la construcción de otro bloque nuevo para ubicar allí los cursos de bachillerato y formación profesional. Se trata de una mejora demandada desde hace veinte años. Ya en 2005, según informa la directora del IES Josep Maria Parra, Àngela Masià, se aprobó un proyecto de construcción de un centro nuevo por parte de la empresa CIEGSA. Aquel proyecto no salió adelante. Después llegó el Pla Edificant y se actualizó el proyecto para conservar el edificio del instituto, construido entre los años 1967 y 1968, dada su singularidad como exponente de la escuela arquitectónica Bauhaus. “Se han realizado dos catas, una con cada proyecto, y se ha constatado que el edificio está en buen estado”, señala Masià. Así que la reforma prevé renovar toda la parte interior del edificio principal, para crear nuevas estructuras interiores, mejorar la eficiencia energética y las instalaciones con el propósito de dedicar este edificio a la educación secundaria obligatoria y, por otro lado, la construcción de un nuevo aulario con salida a la calle Pere d’Esplugues, donde se ubicarán los bachilleratos (de ciencias y artístico) y la formación profesional.

Prospecciones para conocer la demanda y la salida laboral

De momento, el instituto se prepara para acoger los dos nuevos ciclos de la rama de sanidad. “Es el fruto de varios años de trabajo”, destaca Àngela Masià. La autorización llega después de tres intentos fallidos y tras un intenso trabajo para justificar la demanda y la necesidad de estos estudios en Alzira y en la Ribera. Tanto desde el centro como desde la Concejalía de Educación se han realizado prospecciones para determinar si hay salida laboral para estos ciclos. “El director del Hospital de la Ribera nos aseguró que necesitan gente y que darán prioridad a nuestro alumnado, porque los estudiantes que llegan desde otros centros no se suelen quedar, y ellos quieren gente que haga las prácticas en Alzira y que se quieran quedar, porque el esfuerzo para formar a los estudiantes es muy grande”, detalla la directora. “Por su parte, la concejala de Educación, Virtuts Piera, también realizó gestiones en las residencias de la ciudad y existe necesidad de trabajadores”, añade. También se ha consultado entre las farmacias alzireñas, “que están dispuestas a admitir a estudiantes en prácticas”, dice.

Aparte de la demanda y la proyección laboral, la oferta cumple también un fin social: “Tenemos estudiantes que tienen muchas limitaciones para desplazarse a València, o a Silla, o a Xàtiva a estudiar, chicas musulmanas, alumnado con diversificación, estudiantes más jóvenes que tienen difícil coger el primer tren de la mañana o cumplir con las prácticas lejos de casa”, comenta Àngela Masià; con lo que la oferta de estas titulaciones permitirá a los estudiantes alzireños y de la Ribera “optar al ciclo más demandado en su propia ciudad o en una localidad más próxima”, defiende Masià.

Alumnos de FP del instituto de Alzira durante una de sus clases. / C. Llorca Ibáñez

Reforma de aulas para acoger los nuevos ciclos

El centro comenzará en breve la reforma de varias aulas para adecuarlas a las nuevas necesidades de los nuevos ciclos de la rama sanitaria: “Vamos a reformar una parte de los laboratorios de la primera y de la segunda planta para que se puedan impartir allí los nuevos ciclos”, dice la directora. Esta mejora se realizará con cargo al presupuesto del propio centro con el objetivo de tener las aulas a punto para el nuevo curso.

Hoy mismo se ha dado a conocer el inicio del período de admisión para la formación profesional: estará abierto desde el próximo 25 de mayo hasta el 2 de junio. En el caso del IES Josep Maria Parra, la oferta contará con la FP básica de peluquería y estética (18 plazas), los grados medios de Peluquería y cosmética capilar, Farmacia y parafarmacia y Curas auxiliares de enfermería, y el grado superior de Estilismo y dirección de peluquería, todos ellos con 30 plazas cada uno. Estos cursos se desarrollan en horario de tardes. Para los nuevos cursos de la rama sanitaria ya existe demanda entre el alumnado de cuarto de la ESO, “unas diez personas están interesadas en entrar”, asegura. Aparte del alumnado del centro, Másià confía en que se llenarán pronto las 60 plazas de los primeros cursos de estos nuevos ciclos.