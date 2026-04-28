Lluvia de medallas para los palistas de la Ribera en el Campeonato de España de Medio Maratón

Lluvia de medallas para los palistas de la Ribera en Aranjuez. Los deportistas de Cullera, Algemesí, Antella y Sollana se llevaron nueve en el Campeonato de España de Medio Maratón, disputado en el río Tajo a su paso por Aranjuez. Los más laureados fueron los de Cullera, con cuatro preseas, dos oros, una plata y un bronce.

En mujer sénior inclusivo K-2, Elena Pérez y María José Renart (sobre 5 kilómetros) subieron al escalón más alto del podio, después de una disputada carrera con una embarcación de Aranjuez en la que marcaron un tiempo de 27 m 22 s. La segunda victoria de los de la Ribera Baixa vino de la mano de Arancha Cester y David López, que se impusieron en mixto veterano + 50 K-2 (8 kilómetros), con 39:11. También en mixto pero en cadete K-2, Ángel Nadal y Nuria Rico obtuvieron la plata (8 kilómetros), con 37:13. La cuarta medalla para los de Cullera, bronce, se la llevó Alejandro Gómez en hombre cadete PK3 (5 kilómetros), con un tiempo de 30:18.

En cuanto a los palistas de Algemesí, subieron tres veces al podio. En mujer cadete K-2 (8 kilómetros), Àngels Benito, del Scooter, confirmó su medalla en el Campeonato de España de invierno hace pocas fechas con otra presea, la plata, con 41:27, una medalla de gran mérito porque la joven palista es aún de primer año.

Por su parte, su compañero de equipo José Ribes se colgó el bronce en hombre veterano 65-69 K-1 (8 kilómetros, 41:37), en una carrera que dominó con autoridad Julio González, de la Penya Piragüista Antella (39:42).

Además, Izan Aliaga, algemesinense que compite por el Rías Baixas Boiro de Pontevedra, se colgó el bronce en hombre sub-23 K-1 (10 kilómetros, 45:33), en una regata en la que luchó por el triunfo hasta el mismo esprint final.

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Marcos Climent se llevó una medalla de bronce en su categoría. / Levante-EMV

Por último, cabe destacar el bronce en hombre veterano 35-39 K-1 de Marcos Climent (8 kilómetros, 35:01), de Sollana que pertenece al Club Piragüisme Silla. Climent, de 35 años, no salió entre los primeros, pero antes de llegar al primer quilómetro ya estaba en el grupo de cabeza, formado por cinco palistas. No había ataques, pero el ritmo era alto, por lo que fueron quedándose unidades y antes de la ciaboga ya solo había un trío cabecero, formado por un palista gallego, un asturiano y Climent. En el porteo a poco del final, se destacó unos metros el gallego, con lo que el de Sollana se jugó la plata con el asturiano, que en los últimos 200 metros le cerró contra la orilla, con lo que el ribereño no pudo esprintar en condiciones, pero “estoy muy contento con este bronce porque es mi tercera medalla en un campeonato de España desde que he debutado este año en la categoría de veteranos”, reconoce el palista del Club Piragüisme Silla.