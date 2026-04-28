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La megafonía anuncia las multas por depositar mal los residuos en Algemesí

El camión de la brigada de obras reproduce el mensaje con el sonido de la caja registradora como música de fondo

La megafonía anuncia en Algemesí las multas por conductas incívicas con los residuos

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Pascual Fandos

Redacción Levante-EMV

El camión de la brigada de obras de Algemesí lleva banda sonora desde hace algunas semanas, con el sonido de una caja registradora como música de fondo.

El ayuntamiento ha lanzado una campaña de concienciación para evitar conductas incívicas en la gestión de los residuos, como depositarlos fuera del horario establecido o en lugares no autorizados en la que, a través de la megafonía, anuncia las multas que llevan aparejadas estas conductas. Cada vez que arranca este vehículo municipal se activa la megafonía con el mensaje en valenciano y castellano. Cada conducta que supone una infracción lleva aparejada una multa económica, que oscila de los 300 euros por dejar la basura antes del horario establecido a los 1.000 euros por el abandono de voluminosos sin cita previa. Después de anunciar cada cantidad, se escucha el sonido de la caja registradora.

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