La Mostra Sonora de Sueca explora este año las “migraciones en el tiempo”

Sueca volverá a convertirse en epicentro de la creación sonora contemporánea con la celebración de la 22ª edición de la Mostra Sonora, que tendrá lugar del 24 al 31 de mayo bajo el lema “Migracions en el temps”. Una propuesta que, más allá de lo musical, plantea una reflexión sobre el desplazamiento de personas, ideas y lenguajes artísticos a lo largo de la historia.

El certamen consolida así su posición como una de las citas imprescindibles del panorama estatal e internacional en el ámbito de la música de nueva creación, apostando por una programación que combina figuras consagradas con jóvenes creadores, y que pone el acento en la experimentación, la pedagogía y el vínculo con el territorio.

El festival girará en torno al concepto de migración entendido como motor creativo: tránsito de estéticas, evolución de los lenguajes sonoros y diálogo entre generaciones. En este contexto, destaca la participación de Antara Grup del Conservatori Superior de Música de València, que refuerza la conexión entre el ámbito formativo y la escena profesional.

Entre las propuestas más singulares figura “Ressonàncies entre séquies”, del compositor Pablo Andrés, un proyecto itinerante que inaugurará el festival con un recorrido en bicicleta por el Parque Natural de l’Albufera. La iniciativa combina paisaje, escucha activa y creación colectiva, situando el entorno como espacio de memoria y transformación.

El programa incluye también iniciativas pedagógicas como “La barraca dels sons”, a cargo de Sonuari Percussió, que acercan la música contemporánea al público más joven y fomentan la participación comunitaria.

Homenaje a José Manuel López López en su 70 aniversario

La Mostra Sonora dedicará esta edición al compositor madrileño José Manuel López López, figura clave de la música contemporánea europea, cuya trayectoria internacional —con vínculos en Francia, Italia o Japón— encarna el espíritu del lema de este año.

Su obra estará presente a lo largo de todo el festival, en diálogo con repertorios históricos y nuevas creaciones, en una programación que busca tender puentes entre pasado, presente y futuro.

El cartel contará con la presencia de formaciones de prestigio como L’Itinéraire, referente de la música espectral europea, que ofrecerá el concierto “Árbol de Sonidos”. También participarán Ars ad hoc y el Fabrik Quartet, ‘ensemble’ residente de esta edición y uno de los cuartetos de cuerda más destacados del momento en Europa.

Uno de los momentos más esperados será el concierto Destellos de la resonancia, protagonizado por los solistas Miquel Bernat y Alberto Rosado, con un programa que incluirá cuatro estrenos absolutos. Entre ellos, “Tiempo de espera “(2026), de López López, obra encargada por el festival con el respaldo de la Ernst von Siemens Music Foundation.

La edición se completará con numerosas primeras interpretaciones, tanto nacionales como internacionales, reafirmando el compromiso de la Mostra Sonora con la innovación y el apoyo a la creación contemporánea.

Un festival que invita a escuchar y reflexionar

Más allá de los escenarios, la Mostra Sonora de Sueca se presenta como un espacio de encuentro entre creadores, intérpretes y público, donde la música se convierte en herramienta para pensar el tiempo y sus transformaciones.

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Con esta nueva edición, el festival reafirma su vocación de abrir caminos, generar diálogo y situar la escucha como una experiencia activa y compartida.