Pérez Llorca presidirá la inauguración de El Siglo en Carlet

La ciudad de Carlet celebra esta semana un hito fundamental para su patrimonio y su vida social con la culminación de la rehabilitación integral del Teatro El Siglo. Este emblemático edificio, que ha permanecido en silencio durante casi medio siglo, ha sido finalmente recuperado para la ciudadanía tras unas obras de gran envergadura. El próximo jueves 30 de abril a las 19 horas, se celebrará el acto institucional que culmina este proceso, una inauguración de máxima relevancia que estará presidida por el jefe del Consell de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, según ha confirmado el Ayuntamiento de Carlet en su comunicado oficial. La presencia del President subraya la importancia de la intervención realizada en El Siglo, que devuelve a la comarca uno de sus recintos escénicos más significativos y que, según los portavoces municipales, "marcará el inicio formal de esta nueva etapa para el histórico espacio cultural".

La fachada del Teatro El Siglo ha recuperado el esplendor de las épocas de apogeo del centro dramático. / Levante-EMV

La reapertura de El Siglo pone fin a una espera de 47 años, periodo en el que el edificio permaneció cerrado al público. El proyecto ha supuesto una inversión superior a los cuatro millones de euros, una cifra que, tal y como indica el ayuntamiento, ha sido "financiada parcialmente por la Generalitat Valenciana". El objetivo de esta ambiciosa actuación ha sido "recuperar y modernizar un espacio histórico con el objetivo de que vuelva a convertirse en un referente cultural, social y artístico de la ciudad", logrando un equilibrio necesario entre la tradición y la vanguardia. En este sentido, desde el consistorio explican que la intervención ha permitido una "renovación completa del inmueble, combinando la conservación de sus elementos patrimoniales con su adaptación a las necesidades técnicas y funcionales actuales".

Una rehabilitación con esencia histórica

El teatro es un símbolo de la historia viva de Carlet. Fue inaugurado el 2 de febrero de 1889, fruto del esfuerzo de 26 familias locales que deseaban un centro de "efervescencia cultural". Tras décadas de intensa actividad, el recinto cerró en 1979 y fue adquirido por el ayuntamiento en 1995. Ahora, 137 años después de su construcción original, "El Siglo inicia ahora una nueva etapa tras una rehabilitación integral que ha permitido recuperar su esencia histórica y proyectarla hacia el futuro". Para lograrlo, se ha restaurado la estructura original y los elementos arquitectónicos más representativos, adecuando el edificio para los nuevos usos escénicos y culturales que demanda la sociedad actual.

Actuación celebrada durante las jornadas de puertas abiertas paa asociaciones y ciudadanía. / Levante-EMV

Entre los trabajos técnicos realizados, el comunicado municipal destaca "la mejora integral del escenario, la renovación de la caja escénica, la recuperación de la sala y las butacas, la modernización de las instalaciones y la incorporación de nuevos sistemas de iluminación y sonido". Asimismo, se ha hecho especial hincapié en la accesibilidad, logrando "dotarlo de una mayor versatilidad como recinto polivalente" capaz de acoger conciertos, teatro y actos institucionales de diversa índole. Antes de la inauguración oficial con el president de la Generalitat, el consistorio organizó tres jornadas de puertas abiertas para que los vecinos pudieran "conocer de primera mano el resultado de la rehabilitación y reencontrarse con este espacio emblemático".

Estas jornadas contaron con la participación de un extenso tejido asociativo, demostrando la estima de la ciudadanía a su teatro. Entidades como Carlet en Dansa, Ballant i Repicant, la Agrupación Musical L’Artística, la Rondalla Matamon, la Associació Cultural El Trencall, el Conservatorio de Música Perfecto García Chornet, La Colla de Carlet, la Sociedad Unión Musical, la Chirigota El Carnavalet, la Fundación Caixa Carlet, la Coral Polifónica Ciutat de Carlet y un Grupo de Cámara fueron protagonistas de este emotivo reencuentro. Con la puesta en marcha de este inmueble, protegido como Bien de Relevancia Local, la ciudad recupera un "equipamiento cultural estratégico que reforzará la programación cultural y dinamizará la vida social de la ciudad". El Siglo vuelve a ser, así, el corazón de Carlet.