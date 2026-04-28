Tyrius alerta de un "grave perjuicio" para la movilidad en la Ribera tras los recortes en la C2 y exige soluciones al Ministerio

La Asociación Tyrius Comunidad Valenciana ha manifestado públicamente su "profunda preocupación y rechazo ante la reducción de servicios de Cercanías Renfe", centrando su denuncia en la línea C2, el eje ferroviario que atraviesa la Ribera para unir València y Xàtiva. Esta infraestructura, vital para la movilidad cotidiana de miles de ciudadanos, presenta un escenario crítico tras la supresión de diez servicios diarios desde el pasado 10 de mayo, como informó Levante-EMV, para la reparación de la línea afectada por un incendio en Carcaixent, una medida que agrava la crisis de fiabilidad que arrastra la red de Cercanías en los últimos meses. Según el comunicado emitido por la organización, esta decisión "perjudica gravemente a miles de personas usuarias que dependen diariamente de este servicio para desplazarse a la ciudad de Valencia y a distintos municipios de la provincia por motivos laborales, académicos y personales", dejando a los habitantes de la Ribera en una situación de vulnerabilidad logística.

Para la asociación, la pérdida de frecuencias en una línea tan estratégica no solo representa un problema de horarios, sino que supone un "paso atrás en la movilidad sostenible y en el acceso equitativo al transporte público". En este sentido, el comunicado de la asociación califica de "evidente incongruencia" el hecho de que, mientras las instituciones promueven la necesidad de apostar por el tren como alternativa al vehículo privado para combatir el cambio climático, se reduzca simultáneamente un "servicio esencial para alcanzar ese objetivo". La realidad en municipios como Alzira, Algemesí o Carcaixent, puntos neurálgicos de la línea C2, se traduce en andenes saturados y una creciente incertidumbre para los viajeros. Tyrius recuerda que esta línea es un "eje fundamental para estudiantes, trabajadoras y trabajadores, así como para personas mayores y ciudadanía en general" de toda el área metropolitana y las poblaciones del interior.

Garantizar un servicio adaptado a las necesidades de la población

Desde la organización de consumidores se señala directamente la responsabilidad del Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según el comunicado, es esta administración la que debe "asumir la responsabilidad directa de garantizar un servicio eficaz, suficiente y adaptado a las necesidades reales de la población". La reducción de la oferta ferroviaria conlleva, según denuncian, "mayores tiempos de espera, dificultades organizativas y una pérdida de confianza en el transporte ferroviario", lo que termina obligando a muchas personas a recurrir a medios de transporte privados, mucho "menos sostenibles y más costosos". El impacto en la cohesión social es evidente, ya que los recortes afectan al derecho a la movilidad de quienes no disponen de alternativa.

Ante el deterioro constante de la calidad del servicio en la Ribera, Tyrius exige al Ministerio una "revisión urgente de esta decisión y la restitución inmediata de los servicios reducidos". La asociación sostiene que "apostar por un transporte público de calidad exige inversión, planificación y una visión estratégica que ponga a las personas en el centro". En su alegato final, la entidad advierte que "no se puede hablar de sostenibilidad, igualdad de oportunidades y cohesión territorial mientras se recortan servicios públicos que vertebran nuestras comarcas". Por todo ello, instan a Renfe y al Ministerio a escuchar las demandas de los usuarios para "asegurar un servicio ferroviario digno, estable y eficiente en la Comunidad Valenciana", cumpliendo con su función de garantizar la movilidad diaria de miles de ciudadanos y ciudadanas que hoy ven cómo su derecho al transporte se ve mermado.