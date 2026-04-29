Alfarb sustituirá el barracón de 0 a 2 años por un nuevo aulario que estará listo en 2027
El lunes comenzarán las obras para construir un nuevo edificio con dos aulas y entrada independiente y con una inversión de más de medio millón de euros
La semana que viene comenzarán las obras para la construcción del nuevo aulario de 0-2 años junto al CEIP Sant Jaume Apòstol de Alfarb. Se alzará un nuevo edificio independiente que permitirá albergar a la decena de escolares que ahora mismo ocupan un módulo prefabricado ubicado en el patio de infantil del colegio. El nuevo edificio contará con dos aulas, una para el servicio de 0-2 años y otra de reserva, según informa el alcalde, Vicent Alfonso. La construcción del aulario supone una inversión de 557.600,34 euros y está incluida en el Pla Edificant aprobado en 2022 para el colegio Sant Jaume Apòstol, que también proyecta obras de ampliación y adecuación del centro educativo, con un presupuesto total de 1,1 millones de euros.
De momento, el lunes está previsto que se firme el acta de replanteo de las obras del aulario de 0-2 años entre el Ayuntamiento de Alfarb y la empresa Cronograma, que acabarán en enero de 2027, fecha a partir de la cual podrá instalarse el alumnado en el nuevo edificio. El servicio de escolarización para niños de entre 0 y 2 años fue autorizado en 2022 para el colegio de Alfarb. Se trata de una “demanda del pueblo”, que completa el servicio ofrecido por el colegio de primaria.
Se desconoce cuándo dará comienzo la mejora de la escuela de Alfarb. Según el alcalde, “falta el visto bueno de la conselleria para poder licitar la obra”. El consistorio ya cuenta con la delegación de Educación para desarrollar el Pla Edificant. La reforma del CEIP Sant Jaume Apòstol permitirá la creación de una biblioteca, ampliar el aula de música y crear otra aula y acondicionar los espacios interiores. Se aprovechará también para instalar un sistema de calefacción por aerotermia conectado a una instalación de placas solares, que completarán la inversión realizada por la AMPA del colegio, el centro y el propio ayuntamiento en la colocación de dispositivos de aire acondicionado en todas las aulas, con el fin de garantizar las buenas condiciones térmicas en el colegio con frío y con calor, explica el alcalde.
El jueves 30 de abril, a las 14.15 horas, se celebrará la jornada de puertas abiertas del CEIP Sant Jaume Apòstol, durante la cual las familias recibirán también información sobre la construcción del nuevo aulario de 0-2 años. Se trata de un acto “importante para incentivar la matriculación en la escuela pública y mantener el alumnado y el profesorado”, dice el alcalde, que reconoce el esfuerzo realizado por la comunidad educativa para dotar de servicios y de una oferta atractiva el colegio de Alfarb. Un total de 169 alumnos estudian en este centro educativo que mantiene una ratio por debajo de los límites que fija la conselleria y que acoge en sus aulas a niños y niñas llegados de pueblos vecinos atraídos por la jornada continuada, que permite concentrar toda la jornada lectiva de 9 a 14 horas.
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