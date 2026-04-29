Alzira pone a prueba la respuesta ante emergencias con un simulacro de incendio en la Murta

El Ayuntamiento de Alzira ha puesto a prueba este miércoles la eficacia del plan de actuación contra emergencias con un simulacro de incendio forestal en la Murta, con evacuación del paraje incluida, que ha finalizado “con un resultado altamente satisfactorio”, según ha informado el propio ayuntamiento.

El helicóptero de los bomberos ha participado en el simulacro. / Levante-EMV

El operativo se ha iniciado después de que el vigilante forestal municipal detectara una columna de humo desde el control de acceso y, acto seguido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado un amplio dispositivo del que formaban parte bomberos, Policía Local, agentes medioambientales, voluntarios del VACIF y de Protección Civil, así como el helicóptero del GERA, que ha realizado descargas de refuerzo utilizando la balsa del Racó de les Vinyes para cargar agua. También se ha contado con la colaboración activa de la Associació Murta i Casella. El ejercicio se ha coordinado desde el puesto de mando avanzado (PMA) por el sargento del parque de bomberos de Alzira y, según destacan fuentes municipales, ha servido para testear la capacidad de respuesta ante un incendio originado en una interfaz urbano-forestal en un escenario adverso de propagación marcado por el fuerte viento de poniente.

El alcalde de Alzira, junto a efectivos que se han desplegado esta mañana por la Murta. / Levante-EMV

Fuentes municipales explican que uno de los puntos clave de la jornada ha sido la puesta en práctica de una primera versión de un plan de evacuación del paraje que actualmente ultiman los servicios técnicos municipales. Gracias a las rutas de evacuación y los protocolos aplicados se ha podido gestionar con fluidez el desalojo de los 50 alumnos de quinto y sexto de Primaria del colegio Ausiàs March, que han seguido esos protocolos de seguridad bajo la supervisión de monitores, de Protección Civil y del personal que se ocupa del mantenimiento del paraje.

El ejercicio ha incluido un recuento del alumnado evacuado al monasterio de la Murta y su posterior traslado a pie por la pista principal hacia el área recreativa para subir a los autobuses. Asimismo, se ha simulado con éxito el rescate aéreo de un grupo de senderistas, voluntarios de la Associació Murta i Casella, amenazados por el humo en la Creu del Cardenal y también la asistencia sanitaria por parte de la ambulancia UMAS Protecció Civil Alzira de un herido en la parte final de la pista principal.

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El ayuntamiento destaca que el simulacro ha confirmado el cumplimiento de los objetivos fijados, “destacando la agilidad en los tiempos de respuesta, la claridad en las comunicaciones por radio y la efectividad en la logística de evacuación y el corte de vías”.