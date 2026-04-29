Los ayuntamientos dels Alcalans redoblan la presión contra la masificación del instituto de Montserrat
Los alcaldes de Montserrat, Montroi y Real secundan a la comunidad educativa en la tercera concentración de protesta
Los alcaldes de Montserrat (PP), Montroi y Real (estos dos últimos del PSPV) han secundado este miércoles la tercera concentración convocada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del IES Alcalans contra la masificación que sufre el centro, que cuenta con una matrícula de 800 alumnos cuando está diseñado para 560.
La participación ha sido modesta, aunque la convocatoria ha reunido a buena parte del equipo directivo del instituto y representantes de los tres ayuntamientos de los municipios que tienen alumnos en el instituto ubicado en Montserrat, según señalan fuentes del AMPA, que estudian trasladar las siguiente protestas que hay convocadas bajo el lema “No és educació, és abandonó!” a fines de semana para propiciar una mayor participación de familias.
Es la segunda vez que los tres alcaldes participan en esta protesta convocada por los padres para reclamar soluciones a la conselleriao, al menos, una respuesta, ya que fuentes de la asociación recuerdan que el Ayuntamiento de Real cedió terrenos para la construcción de aulario que permitiera descongestionar el instituto. “Un técnico dijo que no eran válidos, pero no tenemos ningún informe que nos diga por qué”, señalan fuentes del AMPA, que había anunciado su intención de celebrar estas movilizaciones cada quince días hasta que la conselleria aporte una solución.
El calendario de protestas prevé nuevas concentraciones el 13 y el 27 de mayo a las 7,45 horas, si bien es probable que se trasladen a un sábado o domingo en busca de una mayor participación.
Las familias piden soluciones a corto y a largo plazo. En el horizonte: un instituto nuevo con cabida para los 800 alumnos actuales y dimensionado para dar respuesta al “aumento de la población de la Vall dels Alcalans y a la nueva matrícula”. El escenario para el próximo curso es alarmante, ya que se prevé la incorporación de 170 nuevos estudiantes, lo que obligaría al instituto a operar con el doble de la ocupación para la que fue diseñado.
Los padres iniciaron a finales de marzo esta campaña de movilizaciones en la calle que han reforzado a través de las redes sociales con mensajes que, bajo el lema “Stop massificació”, alertan de las consecuencias para la calidad de la educación que la situación de hacinamiento conlleva e incluso los riesgos, en caso de que se tuviera que evacuar el instituto ante una emergencia.
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