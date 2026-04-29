El CBG Guadassuar logra un ascenso histórico a categoría nacional de baloncesto

El equipo sénior de baloncesto de Guadassuar ha conseguido un hito sin precedentes en su historia con el ascenso a categoría nacional, denominado ahora mismo la Liga Foster’s Hollywood 1ª División Masculina. De este modo, culmina una temporada extraordinaria en la que el equipo ha mostrado un dominio absoluto, con solo una derrota en toda la liga. Este éxito supone el segundo ascenso consecutivo para el conjunto y confirma la consolidación de un proyecto deportivo en constante crecimiento.

Una celebración del equipo que ha cerrado la temporada con una sola derrota. / Levante-EMV

El CBG Guadassuar, un club humilde de un pueblo pequeño, ha construido su éxito sobre una base de unión, esfuerzo y compromiso, destacan fuentes del club. Formado en gran parte por un grupo de amigos que ha estado toda la vida jugando juntos a baloncesto, el equipo ha sabido trasladar esta cohesión a la pista, convirtiéndola en una de sus principales fortalezas.

El entrenador del equipo, Pablo Escartí, ha destacado la evolución del club en los últimos años: “Hace cinco temporadas estábamos compitiendo en categoría zonal y hoy hemos llegado a la máxima categoría de la FBCV. Es el resultado de mucho de trabajo y de creer en un proyecto común”.

El club ha querido destacar el papel fundamental de todos los actores que han hecho posible este éxito: el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores, la ayuda del Ayuntamiento de Guadassuar, el apoyo constante de la afición, la implicación de las empresas patrocinadoras y el esfuerzo de todos los equipos de la escuela.

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Lejos de conformarse, la entidad afronta ahora una nueva etapa con ambición y responsabilidad. El objetivo es continuar creciendo, competir al máximo nivel y buscar nuevos retos. Con este ascenso, el CBG Guadassuar no solo escribe la página más brillante de su historia, sino que demuestra que, con trabajo colectivo y pasión por el baloncesto, los sueños pueden hacerse realidad.