Comercios y productores agrícolas locales exhibirán su potencial en la XXI Fira de Turís

Turís vivirá a partir del viernes la XXI edición de su ya consolidada Fira de Turís. La inauguración oficial tendrá lugar a las 19 horas y correrá a cargo de la Reina de las Fiestas, Diana Vicente, quien estará acompañada por su corte de honor. El acto contará además con una destacada presencia institucional: se ha confirmado la asistencia de Mª Àngels Ramón-Llin Martínez, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, así como de María del Remedio Mazzolari Tortajada, vicepresidenta 2ª y diputada del área de Carreteras de la Diputación de València.

El epicentro de la feria se situará en la Plaza Vicent Ribes, donde se reunirá una "amplia representación del sector comercial del pueblo". En este espacio también tendrán un papel fundamental las dos cooperativas locales, La Turisana y La Baronia, que participarán un año más como "representantes de uno de los sectores económicos más importantes" del municipio, destacan fuentes municipales. A lo largo de la jornada inaugural del viernes, el deporte cobrará un especial protagonismo mediante la celebración de un campeonato de fútbol 3x3 en la Plaza de la Constitución, una actividad que ya cuenta con la inscripción de "un gran número de niños y niñas de todas las edades", aseguran.

La propuesta de esta vigésimo primera edición incluye una variada exhibición de toda clase de complementos, productos autóctonos, jardinería y gastronomía. Esta oferta comercial se verá complementada el sábado por la mañana con diversos talleres y actuaciones dirigidas al público infantil, entre las que destaca la representación de Matilda. Por la tarde, la música tomará el relevo con un tardeo con versiones de música pop rock.

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Desde el consistorio se destaca que la configuración de la feria "favorece el paseo por el centro de Turís", lo que permite a los asistentes, además de disfrutar de la gastronomía y las compras, "visitar y conocer un poco más el casco antiguo y monumentos como el templo parroquial". En definitiva, el ayuntamiento presenta el evento como una "buena oferta para dejarse caer por Turís este fin de semana" y disfrutar de una jornada de ocio en la que los visitantes podrán encontrar "el producto, el complemento o el detalle que necesitas", especialmente ante la proximidad de la celebración del Día de la Madre.