Cullera acoge un programa que busca 'reconectar' a jóvenes que ni estudian ni trabajan

Cullera arranca una nueva edición del programa Joven Oportunidad (JOOP), una iniciativa de la Institut Valencià de la Joventut cofinanciada por la Unión Europea, dirigida a jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios, con el objetivo de motivarles y ayudarles a construir su propio proyecto de vida.

El programa está orientado especialmente a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan, y busca reactivarlos mediante un proceso de acompañamiento personal y profesional. A través del coaching actitudinal en grupos reducidos, se trabaja la motivación, la autoestima y la toma de decisiones de futuro.

Durante el desarrollo del programa, los participantes reciben orientación sobre las diferentes familias profesionales de la Formación Profesional (FP), desde un enfoque práctico. Además, se realizan visitas a empresas para conocer de primera mano las salidas laborales asociadas a cada itinerario formativo y facilitar el descubrimiento de su vocación.

Para aquellos jóvenes que no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), JOOP ofrece un módulo de refuerzo académico con el objetivo de preparar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio.

El programa también incluye salidas socioculturales que complementan el proceso de orientación, fomentando la cohesión del grupo y el aprendizaje experiencial. En una fase más avanzada, los participantes podrán prepararse para el acceso a la FP o acceder a otras opciones formativas adaptadas a su nivel.

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Según ha señalado el concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Cullera, Àlex Morales, «no se trata de solo volver estudiar, sino de ayudarles a recuperar la confianza en ellos mismos y descubrir qué puedan y quieren hacer con su futuro». JOOP llega, según Morales, a «aquellos jóvenes entre 16 y 21 años que por unos motivos u otros han salido del sistema educativo» y les ofrece «oportunidades reales y distintas salidas laborales».