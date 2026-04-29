Empate del Alzira FS en el Palau con sabor a descenso (4-4)

El empate a cuatro del Family Cash Alzira FS contra el Córdoba puede ser el principio de la despedida del conjunto alzireño de la Primera División. Tras luchar los partidos contra los equipos de arriba, se confiaba en que el partido contra el cuarto clasificado por la cola se podía ganar y por tanto empatar a puntos con Osasuna Xota, primer equipo que se salva. Así, quedaría por superar a los pamploneses por un punto en las tres jornadas que restan para la conclusión. Sin embargo, los alzireños han sido incapaces es miércoles de mantener la ventaja que han tenido hasta en cuatro ocasionesy los verdiblancos han logrado empatar en cada una ellas. Las esperanzas de salvación pasan no tanto por el partido de los ribereños en Murcia contra ElPozo sino por el del viernes en Pamplona entre Osasuna y Ribera Navarra. El propietario del equipo tudelano ha afirmado su intención de adquirir el equipo osasunista por lo que se puede esperar una bajada de brazos del Ribera Navarra, ya descendido, para que el Xota se mantenga en Primera.

Por lo que respecta al partido, este ha arrancado a la perfección para los locales. Al habitual impetuoso arranque se unía por fin un gol de Pablo García. Los cordobeses defendían con una defensa compacta que de tanto en tanto superaban los alzireños con tiros de Ivi o Yunii. El ex del Family Carlos Gómez ha intentado sorprender de lejos, pero Deivd estaba atento. No ha sido el caso de Lechero que, como en Noia, dejaba la banda libre y Aranda no lo ha desaprovechado. Pese a que la victoria daba la permanencia matemática a los andaluces eran los ribereños los que llevaban la iniciativa. Con una obra de arte, Cristian Povea metía un derechazo a la escuadra inalcanzable. Lechero han podido rehacer su error previo con un trallazo que se le iba cruzado y Deivd respondía a un cañonazo de Carlos Gómez.

Al inicio de la segunda parte, el brasileño Murilo ha podido lograr el empate con un punterazo que daba en el palo. Un minuto después, a saque de banda metía otro trallazo que Arnaldo Báez transformaba en el empate en el segundo palo. Por una vez, los alzireños han reaccionado rápido y segundos después, en una falta de diez metros con barrera, Rubi encontraba un hueco para poner el 3-2.

El problema con el que se está encontrando el equipo alzireño es que la última incorporación en la portería, Deivd, está encajando goles de lejos tal y como hacía Pereira. Así llegaba el tanto de Murilo en el 8 de la segunda. El Palau, demasiado frío para un partido de estas características, volvía a venirse arriba cuando Cristian Povea machacaba un pase de Pablo García que Ivi había dejado pasar. A seis para la conclusión, el ex del Family Carlos Gómez sí ha podido acabar uno de sus regates hacia dentro con un trallazo que ahora sí veía puerta. A dos para el final, Pereira ha sido protagonista con dos paradones tras una posible falta al Alzira, que habría sido la sexta, sin barrera. Los árbitros la han revisado pero no la han concedido. Los alzireños arriesgaban con Luiz Fernando de portero jugador. En el último minuto a Ivi se le iba fuera por poco y Yunii se encontraba con el meta cordobés. La polémica llegaba a cinco segundos para el final con una posible falta del Córdoba que no se ha señalado y que de nuevo habría sido sin barrera. Los árbitros han sido despedidos al grito de ”Fuera, fuera” tras ofrecer un recital de tarjetas e incluso la tensión llegaba hasta el vestuario.

Noticias relacionadas

El sábado a las 18’15 h. el Family jugará en el Palacio de los Deportes de Murcia contra ElPozo que ganó al Jaén 1-2.