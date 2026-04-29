La federación aragonesa de teatro premia un guion del director alzireño José Antonio Martínez

La Federación Aragonesa de Teatro Amateur (Fatea) ha premiado al autor y director alzireño José Antonio Martínez con una de sus estatuillas de la quinta edición del Certamen de Guiones de Teatro Fatea por su obra “Transparentes”. El acto de entrega de premios se celebró el sábado en el Palacio de Exposiciones de Rubielos de Mora. José Antonio Martínez ha recibido el premio en la modalidad de obra larga.

El coordinador del certamen, Marcos Jiménez, destacó la calidad de todos los trabajos recibidos, 64 guiones de teatro y 48 de microteatro, procedentes de autorías de todos los rincones de España. El premio está dotado con 400 €, la divulgación de la obra entre todos los grupos de la Federación Aragonesa y la ayuda a la producción al grupo que decida montarla.

El grupo Suc de Teatre–La Tarumba tenía ya previsto empezar a trabajar “Transparentes” en agosto para estrenarla a principios del año 2027. El premio representa todo un estímulo para las dos actrices y los dos actores que participan en la obra. Se trata de una comedia que muestra el deterioro cognitivo de un actor maduro que ha triunfado y que se ha caracterizado toda la vida por su comportamiento egoísta, antipático e irascible. Su hermana acude a ayudarlo y contrata a un cuidador. Los dos son unos perdedores que, sin embargo, destacan por su humanidad y empatía.

José Antonio Martínez recibió también el 22 de marzo el Accésit a Mejor Autoría en el Festival Nacional de Teatro Amateur “Mérida en escena 2026” por la obra recién estrenada por Suc de Teatre “Destellos en la oscuridad”. Al concurso podían presentarse todos los autores de grupos amateurs de España que llevaran una obra en cartel. El premio se lo llevó Cristina Almazán, autora y actriz andaluza, por la obra “Limbo”. Los dos textos serán publicados por el Ayuntamiento de Mérida.

Suc de Teatre estrena el próximo 10 de julio en el Gran Teatro de Alzira otra obra de su director, “Bienvenido al club”, Premio "Rafael Villar" a la mejor obra de humor (1993), en la XVI Olimpiada del Humor organizada por el Ayuntamiento de Valencia. Estrenada en 1998 por la compañía profesional Atlas Teatro SL de Madrid, fue dirigida por Pepe Sancho y protagonizada por Máximo Valverde y Valentín Paredes.

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A principios del año 2027, Suc de Teatre – La Tarumba podrá ofrecer a los certámenes y concursos en los que se mueve por toda la geografía española tres obras premiadas en diferentes certámenes: “Destellos en la oscuridad”, “Bienvenido al Club” y “Transparentes”.