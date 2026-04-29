El Nou Bàsquet Alzira abre en el Grau de Castelló su segundo "play-off" de ascenso

El Gas Express Nou Bàsquet Alzira afrontará este sábado (16 h.) su segundo play-off de ascenso a la Tercera FEB (antigua liga EBA). Será contra el Ferretería Escrig del Grau de Castelló en el pabellón Emilio Fabregat. Los pupilos de David Folch han acabado la liga en la ya consabida cuarta plaza mientras que los castellonenses han sido quintos del grupo A con 14 victorias y 12 derrotas. Los alzireños han acabado su periplo liguero con 17 triunfos y 9 partidos perdidos. Sobre el equipo grauero, Folch destaca que tiene “dos jugadores con mucha experiencia, Unai Lacalle, con pasado en Liga Leb oro y plata o Pablo Chaparra, ex liga EBA”.

Ambos llegan al partido con sendas derrotas en la última jornada de liga. Los castellonenses con una soberana derrota contra el Loriguilla (101-69), “aunque prescindieron de todos sus mejores jugadores”, añadió el técnico del conjunto alzireño.

El Gas Express también cayó 80-73 en Sueca, que mantiene la categoría. No jugó el último fichaje, el estadounidense David Wren, ni Migue Navarro, mientras que otra de las últimas incorporaciones, Salva Hernández, está acabando su puesta a punto tras tiempo lesionado. Con un quinteto “de la casa” (Artur, Héctor, Rober, Apa y Will) empezaron ganando el primer cuarto, 14-15, pero los arroceros tomaron ventaja en el segundo, que mantuvieron hasta el final. El equipo se completó con jugadores del Senior B “de los que estoy muy contento por la aportación realizada durante la temporada, así como de los juniors”. Lo más importante para el técnico fue “acabar el partido sin lesiones”.

La temporada en sí, Folch la considera más que positiva. “Se han perdido los seis partidos contra los tres primeros, aunque algunos encuentros estuvimos cerca del triunfo y las otras derrotas fueron en Alcoi y en dos de las tres últimas jornadas contra Escolapias y Sueca”. En casa se han ganado diez de los trece partidos.

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Desgraciadamente para los suecanos, el quíntuple empate de equipos a once victorias le ha dejado fuera de play-off. Afortunadamente, por un puesto, no disputa la promoción de permanencia. El Proyme Alginet B ya bajó hace semanas a Autonómica.