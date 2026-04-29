La Policía Local de Carlet frena veinte ocupaciones ilegales y detiene a cinco personas desde enero

La Policía Local de Carlet ha conseguido evitar la ocupación de 20 viviendas y ha procedido a la detención de 5 personas por intrusiones en domicilios desde el pasado 1 de enero de 2026. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Carlet en el último balance ofrecido en relación con la protección del derecho a la propiedad y la garantía de la convivencia vecinal. El cuerpo de seguridad local ha reforzado su capacidad operativa en la prevención de ocupaciones ilegales, logrando un impacto directo en las estadísticas de seguridad del municipio, destacan fuentes municipales en un comunicado.

Estos resultados no son fruto del azar, sino que son una muestra del modelo de actuación impulsado por el actual equipo de gobierno, defienden. Este sistema se sustenta en tres pilares fundamentales: la vigilancia activa por parte de las patrullas, la respuesta inmediata ante cualquier alerta y una estrecha coordinación institucional, explica el comunicado. Estrategia que se encuentra “plenamente alineada con la nueva ordenanza municipal para la prevención del mal uso de los inmuebles desocupados”, un texto normativo que dota a los agentes de mejores herramientas para intervenir antes de que el problema se cronifique.

Uno de los elementos clave de esta estrategia es el registro de viviendas vacías. Esta base de datos permite a los servicios municipales y policiales anticipar riesgos, identificando aquellos inmuebles que, por su estado de desocupación, podrían ser blanco de intentos de usurpación. Gracias a esta información, la Policía Local puede diseñar rutas de patrullaje más inteligentes y focalizadas, actuando de forma preventiva para disuadir a posibles infractores, detallan.

Actuación con celeridad: más ágil y efectiva

Desde la administración local se ha hecho especial hincapié en un factor crítico: el tiempo. Los expertos en seguridad y los responsables municipales señalan que las primeras 48 horas tras una intrusión son determinantes. Durante este breve margen temporal, la actuación policial es mucho más ágil y efectiva, ya que permite evitar la "constitución de domicilio". Si la intervención se produce con celeridad, se facilita el desalojo inmediato y la restitución del inmueble a su propietario legítimo, describen. Por el contrario, una vez que la ocupación se consolida como vivienda habitual, “el procedimiento entra en una fase mucho más compleja que requiere actuaciones judiciales prolongadas, lo que supone un desgaste tanto para los propietarios como para los recursos públicos”, reconocen fuentes municipales.

"Apostamos por una estrategia integral orientada a proteger el derecho a la propiedad, reforzar la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia", destacan desde el ayuntamiento. Esta visión integral no solo se centra en la aplicación de la ley, sino también en la preservación del orden social en los barrios, evitando la degradación que a menudo conlleva la ocupación ilegal de inmuebles.

Finalmente, el consistorio ha querido resaltar que la colaboración ciudadana es también una pieza clave que permite el éxito de estas operaciones. Muchas de las 20 intervenciones evitadas este año han sido posibles gracias al aviso temprano de los vecinos, quienes, al detectar movimientos sospechosos o ruidos en viviendas colindantes, han alertado a las autoridades. Por ello, el Ayuntamiento de Carlet ha expresado su agradecimiento público por la implicación ciudadana y ha animado a toda la población a seguir colaborando, avisando de inmediato a la Policía Local ante cualquier indicio de ocupación para facilitar una actuación rápida, segura y eficaz que redunde en el beneficio de toda la comunidad.