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Policía Local, Guardia Civil y SAMU asisten un parto bajo un puente en un barrio de Carlet

La madre y la bebé están en buen estado y han sido trasladados al Hospital de la Ribera para el seguimiento postparto

Vehículos de la Policía Local, Guardia Civil y servicios de emergencia que han acudido al aviso del 112.

Vehículos de la Policía Local, Guardia Civil y servicios de emergencia que han acudido al aviso del 112. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

Agentes de la Policía Local de Carlet, de la Guardia Civil y una unidad SAMU han asistido esta mañana un parto extrahospitalario en la ciudad de Carlet. De acuerdo con los datos facilitados por el cuerpo de seguridad local, a través del servicio de emergencias 112 ha entrado un aviso por el que se informaba de que una mujer se encontraba de parto y se solicitaba el apoyo de la Policía Local para prestar asistencia con el objeto de facilitar el acceso al lugar y posibilitar la asistencia sanitaria.

Tras recibir la comunicación, varias patrullas de la Policía Local, así como agentes de la Guardia Civil y una unidad del Servicio de Asistencia Móvil de Urgencia se han desplazado hasta el lugar de los hechos, el barrio de Villarrubia de Carlet, y "han atendido el parto extrahospitalario con rapidez y coordinación", destacan fuentes policiales en un comunicado. La mujer, que no figura como empadronada en Carlet, se encontraba en ese momento cobijada bajo un puente cercano a la barriada carletina. Fuentes municipales aseguran que la intervención de los agentes y el personal sanitario se ha desarrollado correctamente y “tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado y han sido trasladados al Hospital de la Ribera para una valoración médica completa y el correspondiente seguimiento posparto”, concluyen.

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