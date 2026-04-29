El PSOE aplaude la destitución del asesor de Vox en Alzira: "Nos sentimos atacados, no se puede consentir esa conducta"
El concejal de Ciudadanos reclama al alcalde mantener un secretario de grupo "y continuar con la cortesía democrática que ha imperado los últimos 40 años"
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alzira, Gemma Alós, ha aplaudido la decisión de alcalde de destituir al asesor de Vox que profirió insultos en un programa de la emisora municipal ya que mantiene que los concejales de su grupo “se sienten atacados como gobernantes por esas expresiones”. “Es una falta de respeto y por higiene democrática no se pueden consentir ese tipo de conductas, se ha de ser contundente. Si lo consentimos todo, ¿qué será lo siguiente?”, ha indicado Alós.
El grupo socialista aprovechó el pleno de marzo para, en el apartado de ruegos y preguntas, reclamar al alcalde, socio en la coalición que gobierna, que actuara con contundencia contra el secretario de grupo de Vox, Ángel Aparisi, al considerar que había calificado a los miembros del equipo de gobierno de “cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores”.
Aparisi profirió esas expresiones en una tertulia de política local que llevaba por lema “Alzira, present i futur”. En su polémica intervención, manifestó que “el futuro que nos viene con el gobierno que nos está gobernando, que son puteros cocainómanos, defraudadores..., se ha muerto gente por no hacer infraestructuras, gastándoselo (el dinero) en putas y drogas, ese es el futuro que nos viene. Aquí en Alzira tenemos presuntos acosadores, es el futuro que nos viene para Alzira…”. Aparisi mantiene que sus calificativos iban dirigidos al Gobierno central, si bien Alós asegura que los concejales socialistas se sienten atacados por esos calificativos “como gobernantes” y enmarca ese tono en otras acusaciones vertidas por Vox en el pleno.
Como adelantó Levante-EMV, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha destituido en los últimos días tanto al asesor de Vox como al de Ciudadanos, Juan Pedro Martín, en este caso, al considerar que ha incurrido en causa de incompatibilidad como socio de una empresa en la que ostenta el cargo de administrador. A ambos afea haber accedido al pabellón Fontana Mogort para tomar imágenes de unas goteras “sin seguir las pautas institucionales internas que hubieran sido idóneas”.
El portavoz de Ciudadanos, Miguel Vidal, ha solicitado al gobierno municipal la asignación de un nuevo secretario de grupo y continuar “con la cortesía democrática que ha imperado los últimos 40 años”. Vidal considera que el decreto de destitución “está hecho con mala fe” ya que, a su juicio, el alcalde podía haber solucionado esta situación de otro modo, propiciando que el secretario de grupo subsanara la situación.
El alcalde guarda silencio sobre si asignará nuevo personal de confianza a Vox y Ciudadanos.
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