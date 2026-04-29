La tortuga autóctona recupera terreno a la invasora en el Magro

La última campaña del Proyecto Emys para estudiar la población de tortugas autóctonas en el Magro, a su paso por el Marquesat, ha permitido censar diez ejemplares de tortugas ibéricas o “de rierol” y, a diferencia de años anteriores, no se ha localizado ninguna de especies exóticas o invasoras, según el último informe realizado por Acció Ecologista-Agró, que desde 2018, realiza estas campañas en el Magro a su paso por Alfarb y Catadau. Tanto el Grup d’Acció Mediambiental del Marquesat (GAMM) como el Grup Aventurer de Carlet (GAC) y los ayuntamientos de Llombai y Alfarb colaboran en este seguimiento de la tortuga de agua dulce.

Dos de los ejemplares censados en la última campaña del Proyecto Emys. / Levante-EMV

El proyecto Emys retomó entre el 15 de junio y el 6 de julio el seguimiento anual que realiza de la población de tortugas de agua ibéricas (Mauremys leprosa) en el Magro a su paso por la subcomarca del Marquesat. Según informa Acció Ecologista, durante tres semanas de estudios, ocho voluntarias instalaron y revisaron tres trampas flotantes ubicadas en un tramo del río dentro del término municipal de Catadau.

Los trabajos para censar tortugas realizados a lo largo de siete días permitieron localizar diez ejemplares de ‘Mauremys leprosa’, una de las dos especies de tortugas autóctonas que se localizan en masas de agua dulce valencianas. Siete eran machos y tres hembras y todo fueron nuevas capturas.

Agró ha constatado, como ya adelantó Levante-EMV, que a pesar de que el cauce del río se ha visto modificado por la crecida que provocó la dana de octubre de 2024, la población de tortuga ibérica “se encuentra en buen estado”. Otro dato destacable es que no se han localizado en esta ocasión tortugas exóticas invasoras, un dato que contrasta con las 20 y 17 galápagos de Florida (‘Trachemys scripta’) que se localizaron en las dos ediciones anteriores del proyecto, respectivamente.

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Acció Ecologista Agró ha agradecido el compromiso y participación de los voluntarios que permiten dar continuidad al proyecto en el Marquesat, que este año tiene previsto regresar al Magro.