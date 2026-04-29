Los expertos confirman ya cuatro colonias estables de nutrias en los ríos Albaida y Xúquer en la Ribera

Las nutrias se encuentran a gusto en los ríos de la Ribera. Su población está “establecida y consolidada” y está presente en el Albaida (en Senyera, Manuel y Castelló) y en el Xúquer (en la Xopera de Algemesí y avistadas también en Albalat de la Ribera y Polinyà). La Fundación Limne desarrolla trabajos de seguimiento de la población de nutrias en toda la demarcación hidrográfica del Xúquer desde 2017. La ambientóloga y directora de esta organización, Sales Tomás Pons, ha estado la última semana comprobando las colonias en el río Albaida, donde ha encontrado excrementos de las nutrias en rocas junto al cauce. “Ya hace muchos años que me dedico a recorrer ríos y que me paseo por zonas fluviales y la única nutria que he visto fue en Grecia”, reconoce.

Es difícil avistar a este huidizo mamífero, aunque en la comarca hay testimonios gráficos de su presencia. En 2020, el músico de Manuel Azael Tormo, aficionado a la naturaleza y la fotografía, tuvo el privilegio de avistar una nutria cazando un pez en el Albaida, y lo captó con su cámara. La grabación adquirió el valor de prueba científica de la recuperación del mamífero, “el más grande de nuestros ríos”, destaca Tomás, que ha pasado de estar en peligro de extinción a salir de la lista de fauna protegida. También un vecino de Algemesí, Juan Ramón, grabó a una nutria en la Xopera en abril de 2023, por medio de una cámara camuflada con sensor de movimiento y que le permitió registrar la presencia de nutrias y otros animales. Desde entonces, solo existen testimonios verbales. La alcaldesa de Senyera, Paqui Momparler, comenta que algún vecino dice haberlas visto al atardecer junto al Albaida en esta localidad.

Juan Ramón P. C.

La concienciación sobre la importancia de los ríos y su recuperación ha posibilitado la consolidación de la población de nutrias en la Ribera. “La nutria era normal en nuestros ríos hace décadas. Pero la comparación de los censos de los 60 con los de los 80 mostraron una drástica disminución, con especial énfasis en la zona este”, informa la directora de Limne. En las últimas décadas, sin embargo, se ha avanzado en la recuperación del territorio con proyectos de retirada de cañas y de mejora de los bosques y vegetación de ribera, que son el principal refugio de las nutrias.

Desde el Clariano a Bellús, y de ahí al Albaida y el Xúquer

“En 1984 se detectaron en el río Bergantes, en el Racó d’Ademús y Alt Millars; en 2005 entra por el Cabriel, y en 2024 ya está en todo el territorio: en el Serpis, el Turia, el Millars, el Vinalopó y también en el Albaida y el Xúquer. Existe una muy buena población en el río Clariano en Aielo de Malferit, desde allí creemos que ha sorteado la presa de Bellús, ya que pueden caminar por fuera del agua, y han pasado al Albaida, y de ahí al Xúquer, porque, de hecho, no existe presencia tramos altos, como en Sumacàrcer”, añade.

Foto de una nutria extraída de un vídeo grabado por Azael Tormo en el río Albaida en Manuel / Levante-EMV

Junto a la mejora de bosques de ribera, hay otro motivo que ha ayudado a estabilizar su presencia: una variación de la dieta y han sustituido los peces, más escasos, por reptiles y, en mayor medida, por el cangrejo americano, una especie invasora que ahora ayudan a controlar. “La nutria es el mamífero carnívoro que está más arriba en la pirámide alimenticia en los hábitats fluviales, son depredadores tope, y es muy importante que vuelva a ocupar su lugar en nuestros ríos”, expone la directora de Limne.

Podría estar presente en Alzira

Dada su expansión, la ambientóloga considera probable que esté también presente en el tramo del Xúquer en Alzira, aunque no tiene constancia. “Yo ya sé dónde tengo que ir a buscarlas: tenemos constancia de su existencia por los excrementos. Las huellas son otro elemento importante, pero en nuestros ríos son más difíciles de rastrear, porque en piedra o terreno de aluvión no permanecen”, comenta. En la comarca, la natalidad de nutrías ha repuntado en los últimos años y aunque comenta que “no se cuenta los individuos”, asegura que debe haber una quincena en el río Albaida y entre 3 y 4 en Algemesí, desde donde deben haber comenzado a hacer prospecciones aguas abajo llegando hasta Albalat y Polinyà.