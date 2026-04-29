Volver a ser concejal a los 75 años: "La edad no es un impedimento para trabajar por Cullera”

El Ayuntamiento de Cullera ha reconfigurado su corporación municipal tras la toma de posesión de Amparo Jover Colubí como nueva concejal del grupo socialista, en sustitución de María José Terrades, que ha dejado el acta por motivos personales. El relevo se ha formalizado en el pleno ordinario del mes de abril, celebrado este martes, en una sesión marcada por la normalidad institucional.

La incorporación de Jover supone el regreso al consistorio de una de las figuras con mayor trayectoria en el PSPV-PSOE local, con una amplia experiencia en la gestión municipal y un recorrido ligado a distintas áreas de gobierno durante doce años. Su entrada se produce al ser la siguiente integrante de la lista socialista en las últimas elecciones municipales.

Con 75 años, la edil vuelve a formar parte de la corporación tras no haber obtenido acta en los comicios de 2023, después de haber formado parte del equipo de gobierno en diferentes legislaturas, especialmente desde 2015 bajo el mandato del alcalde Jordi Mayor. En esa etapa asumió responsabilidades en áreas como Patrimonio, Mercado Municipal, Sanidad y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), además de su implicación en políticas sociales vinculadas a la atención a personas con discapacidad.

A lo largo de su trayectoria, Jover ha defendido una gestión centrada en la proximidad y en la mejora de los servicios públicos, así como en la puesta en valor del patrimonio histórico de Cullera y la atención a las necesidades cotidianas de la ciudadanía.

En esta nueva etapa, la concejala ha querido subrayar que “la edad no es un impedimento para trabajar por Cullera”, reivindicando su disposición a continuar activa en la vida municipal. En este sentido, ha asegurado que “en la medida de lo posible, la ciudadanía me tendrá a su lado para todo aquello que necesiten”, reforzando su voluntad de cercanía con los vecinos.

Jover ha añadido además que afronta su regreso “con las mismas ganas de siempre”, y ha expresado su plena disponibilidad para integrarse en la dinámica del equipo de gobierno: “Quedaré a disposición de lo que el alcalde decida, asumiendo gustosamente las indicaciones de mis compañeros y cumpliendo con mis obligaciones de concejala. Vuelvo para trabajar en aquello que pueda ayudar”.

La edil ha insistido también en su vinculación emocional con la ciudad: “Cullera ha sido siempre mi pasión”, ha señalado, recordando su etapa anterior en el ejecutivo local y su experiencia trabajando junto al actual alcalde. “Trabajar al lado de Jordi Mayor ha sido una de las mejores experiencias que he vivido políticamente”, ha añadido.

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Con su incorporación, el grupo socialista mantiene su estructura en el Ayuntamiento de Cullera en un momento de continuidad en la acción de gobierno.