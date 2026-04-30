El alcalde de Alzira asignará nuevos asesores a Cs y Vox tras la destitución de sus secretarios de grupo

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, asignará nuevos asesores a los grupos municipales de Ciudadanos y Vox para cubrir las vacantes de los secretarios de grupo destituidos en base al argumento de pérdida de confianza, según dejó entrever Domínguez este miércoles en el pleno, tras dar cuenta de los decretos que dictan la destitución de Juanpe Martín y Ángel Aparisi. “No es intención de esta alcaldía dejar sin medios o reducirlos a los grupos afectados, por eso estudiaremos las respectivas propuestas (…) para que estos grupos puedan seguir realizando su trabajo con lealtad institucional y talante democrático”, indicó.

Domínguez quiso explicar los decretos en un punto que suele ser un mero trámite, lo que dio paso a un agrio debate con el portavoz de Vox, Ricardo Belda.

El alcalde señaló que la decisión de destituir a los asesores no había sido fácil, pero advirtió de que “hay comportamientos que no se pueden consentir” y defendió que “el ayuntamiento está por encima de todos los que nos vinculamos a él de forma temporal” o que “la institución debe ser un ejemplo para la ciudadanía”.

Alfons Domínguez expuso que la figura de estos secretarios de grupos que existe en el Ayuntamiento de Alzira no viene recogida en ninguna norma de régimen local y que, en otros municipios, todas las plazas de asesor se las reserva el equipo de gobierno. Con todo, se mostró abierto a asignar nuevos secretarios a Cs y Vox.

Como informó Levante-EMV, los decretos justifican la destitución por una pérdida de confianza del alcalde, que en última instancia es el que designa a este personal eventual, en base a unos comportamientos. En el caso de Ángel Aparisi, por unos duros calificativos o insultos vertidos en un programa de la emisora municipal mientras que, en el de Juanpe Martín, por considerar en base a los informes jurídicos solicitados por el alcalde, que ha incurrido en causa de incompatibilidad al ostentar el cargo de administrador de una empresa. A ambos también se les afea haber accedido a unas instalaciones municipales en las que se había establecido un uso restringido. Ambos acudieron al polideportivo Fontana Mogort para hacer fotografías de las goteras a pesar de la reciente reforma de la cubierta.

Ricardo Belda dijo, en este caso, desconocer que existan unas pautas específicas para que cualquier trabajador del ayuntamiento acceda a un edificio municipal y, respecto a los insultos de Aparisi, indicó que los calificativos de “cocainómanos, puteros, defraudadores y acosadores” no los dirigía a los miembros del equipo de gobierno municipal -como se expuso en el pleno de marzo y recoge el decreto de cese-, sino a los del Gobierno central. Paralelamente, expuso que, en el caso de los asesores de los grupos políticos, el alcalde los designa, pero es personal de confianza de quien los propone, por lo que cuestionó que justifique la destitución en base a la pérdida de confianza. Belda acusó al alcalde de haber actuado “con saña y mala fe”y llegó a comentar que se trata de una estrategia de Compromís “que ha empezado la campaña” o que “la obsesión por la promoción personal del alcalde lo acaba contaminando todo”. “No se puede gobernar desde el miedo, no se puede callar a quien piensa diferente, cuando se utiliza el miedo como herramienta no se demuestra fuerza, sino debilidad”, dijo.

Alfons Domínguez respondió que “no podemos permitir que se injurie, se humille o se ofenda, no ya a esta corporación, sino al resto de instituciones democráticas que tenemos en este país”. El alcalde señaló en referencia a la conducta del asesor de Vox que “hemos aguantado mucho”, pero que los insultos en el programa de radio “han cruzado la línea roja, es lo definitivo”.