El compositor alzireño Javier Quilis estrena su épico tributo musical a Jaume I

El reconocido compositor alzireño Javier Quilis ha anunciado el lanzamiento de su más reciente obra audiovisual, un tributo musical titulado “The King´s Honour: Jaume I”. Esta pieza, que ya se encuentra disponible para el público a través de la plataforma YouTube, forma parte de su álbum de estudio “Grateful” y nace con una clara vocación conmemorativa. Su publicación coincide con una efeméride de enorme trascendencia histórica y cultural, impulsada por el Ayuntamiento de Alzira: la celebración del 750 aniversario del fallecimiento del rey Jaume I en la capital de la Ribera Alta. Con esta nueva composición, Quilis no solo reafirma su gran talento para la creación de atmósferas sonoras de carácter cinematográfico, sino que también subraya su profundo arraigo a la tierra que le vio nacer en el año 1974 y donde reside en la actualidad.

Imagen promocional de la nueva composición del alzireño Javier Quilis. / Levante-EMV

Para dar vida a este ambicioso proyecto, el músico ha diseñado una cuidada obra estructurada a modo de banda sonora o pequeña suite orquestal. A lo largo de la partitura, el oyente es guiado a través de diversos fragmentos y motivos musicales que actúan como un vibrante espejo de las distintas etapas de la vida del monarca. La música transita con gran fluidez desde pasajes marcados por una épica arrolladora y momentos de trepidante acción, hasta llegar a melodías de una profunda carga emotiva, representativas de su memoria final. El objetivo principal de Javier Quilis ha sido “trascender la figura institucional y legendaria que todos conocen para adentrarse en un retrato mucho más humano”, según ha destacado en un comunicado. A través de los instrumentos, el compositor busca “rendir homenaje a la persona que se esconde tras la corona, explorando sus miedos, sus pasiones desbordantes y su inmenso legado histórico”, dice el compositor.

La Budapest Symphony Orchestra ha ejecutado la nueva composición de Quilis bajo la batuta del director Joan Martorell. / Levante-EMV

La magnitud de “The King´s Honour: Jaume I” queda patente en el brillante despliegue técnico llevado a cabo para su grabación. Fiel a su búsqueda de la excelencia sonora, Quilis se trasladó a Hungría para registrar la obra junto a la prestigiosa Budapest Symphony Orchestra, agrupación que ha ejecutado la pieza bajo la experta batuta del director Joan Martorell. A esta grandiosidad orquestal se suma un elemento vocal que aporta un matiz de proximidad único: la participación de la agrupación coral Encanta 8 Veus. Esta formación, originaria de la localidad vecina de Algemesí y liderada por el maestro José Luis Castell, ha logrado una “perfecta sinergia artística fusionando el talento internacional con el valenciano”, señala el comunicado.

La coral Encanta 8 Veus, de Algemesí, dirigida por José Luis Castell, durante la grabación en Hungría. / Levante-EMV

Este último lanzamiento es una muestra de la consolidada trayectoria artística de Javier Quilis, un creador cuya carrera ha destacado dentro y fuera de nuestras fronteras por la composición de música instrumental, "new age" y épica. Poseedor de un estilo muy visual que invita a soñar y a la reflexión, Quilis ha sabido labrarse un importante hueco en el panorama musical, componiendo obras que destacan por su riqueza armónica y su capacidad para emocionar. Sin embargo, pese a su proyección internacional, el compositor mantiene intacto el vínculo con sus raíces. De hecho, es una constante en todos sus trabajos publicados la dedicación de alguna pieza a los lugares, figuras o momentos emblemáticos de su entorno más cercano. Si en su anterior trabajo discográfico, titulado “A Dream Come True”, rindió un hermoso homenaje sonoro al Monasterio de la Murta, ahora su música se erige como la partitura definitiva para honrar la memoria de un rey que forjó la identidad de todos los valencianos.