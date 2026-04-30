Detenido tras huir de la Policía Local de Benifaió con más de un kilogramo de cocaína

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Benifaió a un hombre que se dio a la fuga de la Policía Local de Benifaió y huyó con 1.165 gramos de cocaína y 3.236 euros en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de abril, cuando un vehículo se daba a la fuga de una patrulla de Policía Local de Benifaió. En ese momento se inicia un operativo para localizarlo en el que se implican varias patrullas y personal de la Guardia Civil.

Posteriormente, se logra localizar el vehículo, momento en el que su ocupante sale corriendo a pie pero es interceptado por los agentes. La persona que huía se resiste a la intervención policial pero finalmente se logra detenerlo.

Se comprueba que, en el interior del vehículo había 1.165 gramos de cocaína, además de báscula de precisión y útiles para preparar dosis individualizadas para la venta. También se aprehenden 3.236 euros en efectivo que tenía el detenido entre sus pertenencias.

Los agentes, al comprobar la identidad del detenido, se dan cuenta de que se trata de un interno del centro penitenciario de Picassent que se encuentra en régimen abierto cumpliendo pena por delitos anteriores de la misma naturaleza.

Las fuerzas de seguridad pusieron al detenido a disposición judicial y el juzgado ha decretado su ingreso en prisión. Se trata de un hombre de 28 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), resistencia y desobediencia grave a agente de la autoridad y atentado a agente de la autoridad. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes y de la Policía Local de Benifaió.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 01.