Educación autoriza la jornada continua en el colegio de Carcaixent pese al recurso de las familias

La Conselleria de Educación ha asegurado que el CEIP Víctor Oroval de Carcaixent dispone de autorización para comenzar el curso que viene con la jornada continua, ya que el recurso de alzada presentado por una veintena de madres y padres para solicitar la nulidad del cambio de jornada tras detectar irregularidades en el proceso “no suspende la autorización, y la Conselleria tampoco tiene constancia de que se haya pedido la suspensión de la jornada continua”. Esta es la respuesta del departamento que dirige Mari Carmen Ortí a la impugnación realizada por diversas familias del colegio de Carcaixent de los resultados del proceso de votación desarrollado el 9 de marzo para el cambio de la jornada escolar. Como informó ayer Levante-EMV, un grupo de familias han presentado un recurso de alzada ante la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística tras haber detectado “irregularidades” durante el proceso de consulta y la consideración posterior de los resultados que invalidarían el cambio de la jornada partida a la continuada, según los recurrentes.

El recurso de alzada interpuesto por las familias impugna la modificación del escrutinio original del 9 de marzo y solicita su nulidad basándose en una serie de irregularidades detectadas durante el proceso de consulta. Entre las alegaciones principales de las familias destacan la validación de votos por correo desde el extranjero imposibles de tramitar en plazo, un descuadre numérico con más papeletas que votantes registrados y la vulneración del secreto del voto al no emplearse sobres, como recoge el recurso presentado. Asimismo, el escrito denuncia la “usurpación de competencias” de la comisión del centro por parte de la inspección educativa, la aceptación de alegaciones fuera de plazo y la falta de transparencia en el acceso al expediente, solicitando formalmente que se restituyan los resultados iniciales que mantenían la jornada partida. También piden que se declare la nulidad de las decisiones adoptadas con posterioridad en la publicación de los resultados iniciales del proceso de votación.

La Conselleria de Educación admite que se dudó “en la votación sobre dos votos por correo que procedían del extranjero”. “El centro estimó que fueran válidos, ya que se valoró que cumplían con todos los condicionantes, y contaron en la votación”, dicen desde el departamento de prensa.

Desde la conselleria indican que “la Dirección Territorial de Educación estudiará y resolverá cualquier recurso que se presente para valorar si hay irregularidades en el proceso de votación”. No obstante, “mientras tanto, el centro dispone de autorización para comenzar con la jornada continua”, concluyen.