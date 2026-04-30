La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent retirará el escudo fascista pero mantendrá el panteón

La familia del genocida croata que se encuentra enterrado en el cementerio de Carcaixent ha manifestado al ayuntamiento su voluntad de cumplir la resolución del Secretario de Estado de Memoria Democrática que ordena la retirada del escudo del régimen fascista Ustasa del panteón de Vjekoslav Luburic y la instalación de elementos interpretativos que permitan una “contextualización rigurosa” de la figura de uno de los dirigentes del campo de concentración y exterminio de Jasenovac, donde los últimos estudios estiman que fueron asesinadas no menos de 90.000 personas, lo que en la práctica implica que el mausoleo de Luburic seguirá en Carcaixent.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, a los diferentes grupos políticos con representación en el ayuntamiento, en la comisión informativa previa al pleno, tras la reunión mantenida esta semana con un hijo de Vjekoslav Luburic. “La familia no quiere que su padre sea referente de ningún movimiento, quiere que descanse en paz”, ha comentado Almiñana en base a la conversación mantenida con un descendiente.

Almiñana ha explicado que se había puesto en contacto con un hijo de Vjekoslav Luburic para conocer las intenciones de la familia ya que, según ha explicado, como propietaria de los derechos funerarios del panteón “es la primera que está obligada a cumplir la resolución del ministerio” y, en caso de no hacerlo, correspondería a las Administraciones y, al ayuntamiento en primer lugar, ejecutar el mandato de forma subsidiaria.

“La familia me ha trasladado la intención de cumplir la resolución, no quieren más problemas y van a acatar lo que ha determinado el ministerio sin impugnar nada”, ha explicado Almiñana, mientras señalaba que, al margen de la conversación, el ayuntamiento también ha requerido por escrito a la familia para que quede constancia formal y asuman también por escrito esta voluntad de cumplir el mandato del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El secretario de Estado firmó el pasado 16 de abril una resolución por la que el Gobierno incluía el panteón de Vjekoslav Luburic en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática, con la orden de retirar de forma inmediata el escudo de Ustasa, el partido fascista croata que colaboró con los nazis durante la ocupación de los Balcanes, y la instalación de elementos que ayuden a conocer la figura y los crímenes de Luburic, conocido como “el carnicero”, en especial al genocidio perpetrado en el campo de Jasenovac y su trayectoria posterior en España. Este mandato abría un resquicio a que fuera la familia la que decidiera trasladar los restos, ubicados en una calle principal del cementerio, a otro emplazamiento.

Vjekoslav Luburic logró llegar a España amparado por el régimen franquista y desarrolló una vida con completa normalidad bajo el nombre falso de Vicente Pérez García. Recaló en Carcaixent y fundó una imprenta que se convirtió en espacio de encuentro para antiguos Ustasas croatas y en foco de difusión de las ideas que sostenían, según detalla la resolución del ministerio, hasta que fue asesinado por un agente del régimen comunista de Yugoslavia el 20 de abril de 1969 y fue enterrado en el cementerio de Carcaixent.

Se da la circunstancia de que la tumba de Luburic sufrió un acto de vandalismo el pasado mes de marzo y el grupo ultra de corte nazi Núcleo Nacional aprovechó el aniversario de su muerte para realizar una concentración y rendirle homenaje, una convocatoria que tuvo un seguimiento testimonial ya que únicamente participaron siete personas, que exhibieron las banderas del grupo, una croata con el escudo fascista y otra española.

La alcaldesa ha comentado que la familia de Luburic no quiere que la figura de su padre se utilice como referente de ningún movimiento. La tumba del croata seguirá en el cementerio de Carcaixent. Los intentos anteriores del ayuntamiento por exhumar al genocida nazi han chocado con una concesión funeraria a 99 años.