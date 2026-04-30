"Sin migrantes no hay cosecha": CCOO y UGT advierten del colapso del campo en la Ribera ante el Día del Trabajo

Comisiones Obreras y UGT unen sus voces ante la celebración del 1 de mayo para exigir soluciones a las situaciones que afectan a las personas trabajadoras. El manifiesto de este año se centra en la comarca en tres ejes: la vivienda, la migración y la jornada laboral.

La vivienda ocupa el primer lugar porque representa un auténtico problema para la ciudadanía. Aunque reconocen que el sector se está reactivando en la comarca, con media docena de promociones activas en Alzira y movimiento en otras ciudades y municipios, como Cullera, lo que se oferta poco tiene que ver con las necesidades reales de la población: “Pisos de 49 a 62 metros cuadrados por 119.000 euros (más IVA) o 170.000 euros (con IVA) para viviendas de renta libre… ¿pero si el 30 % de los trabajadores son mileuristas? ¿Qué persona puede meterse en esos gastos?”, se pregunta Andrés Bermejo, secretario comarcal de Comisiones Obreras. El pago de la vivienda ya representa ren muchos casos el 50 % de la nómina, denuncian. “En Alzira la vivienda ha pasado de ser un derecho a ser un lujo. Los jóvenes son expulsados de sus barrios por los precios. Hace falta un parque público de viviendas, que la Generalitat y el Gobierno central se dejen de excusas y comiencen a actuar sobre el suelo público para crear viviendas y regular el precio del mercado”, ha expuesto Edu Gómez, secretario general comarcal de la Ribera de UGT PV.

Andrés Bermejo, de CCOO PV, y Edu Gómez, de UGT PV, durante la rueda de prensa. / Teresa Juan-Mompó

Esta reactivación de la construcción está relacionada también con el segundo punto: la migración. Los sindicatos llaman la atención sobre la importancia de la mano de obra migrante en el sector de la construcción en la comarca: “Están comenzando nuevas promociones y se contrata a mucha gente, la gran parte de la gente que se dedica a este sector es mano de obra migrante. La formación es importantísima y se han de vigilar las condiciones de trabajo”, inciden. Aunque aseguran que “ha disminuido mucho la siniestralidad laboral en este sector”, las difíciles condiciones hacen que cada vez haya menos trabajadores locales y más empleados procedentes de la migración: “Hemos de ser muy responsables y hemos de ir contra aquellos mensajes que generan odio y se basan en falsedades. Hay necesidad de mano de obra y se cubre con personas migrantes. No vienen a quitar el trabajo a nadie, sino que suelen realizar ese trabajo que aquí nadie quiere, con precariedad, salarios bajos y jornadas interminables”, declara Gómez.

La mano de obra migrante es mayoritaria en el sector agrario, “en el campo, para recolectar la fruta, y en los almacenes". "No hay gente para cosechar y cuesta encontrar trabajadores para las empresas agroalimentarias. El campo y los almacenes funcionan por los migrantes”, constatan los portavoces sindicales. “En los cursos del sector de la construcción, el 99 % son migrantes, en la limpieza de casas, el 50 % son migrantes, España crece por los hijos de los migrantes”, detalla Bermejo. “Exigimos la regularización de los inmigrantes. La clase trabajadora no tiene fronteras y nuestras empresas necesitan mano de obra legalizada”, indica el secretario de UGT.

Los líderes comarcales atienden a los medios de cmunicación comarcales. / Teresa Juan-Mompó

El campo acumula la mayoría de siniestros laborales

Los sindicalistas han aprovechado la rueda de prensa para recordar la reciente jornada del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo del 28 de abril y han destacado que en la Ribera la mayoría de los accidentes laborales se producen en el ámbito de la agricultura, como el reciente fallecimiento de un trabajador de la Finca Agrícola de Sinyent, en Polinyà de Xúquer. También existe gran siniestralidad laboral en los almacenes agroalimentarios. Gomis y Bermejo lamentan que no exista una estadística propia para poder hacer seguimiento de los accidentes producidos en ámbito laboral y han reclamado a la Generalitat que proporcione esta información para poder estudiarla y diseñar instrumentos de mejora. Han incidido en el crecimiento de las enfermedades laborales y en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de éstas en la nueva ley que está previsto aprobar este año. Entre las principales enfermedades han citado el cáncer laboral, el repunte de las afecciones relacionadas con la exposición a sílice y amianto y las patologías emergentes. También han puesto el foco en la salud mental y los problemas psico-sociales.

Los sindicatos animan a los trabajadores y a la ciudadanía a participar en las protestas y movilizaciones convocadas para mañana, Primero de Mayo, para reivindicar los derechos laborales y sociales logrados, como la reforma laboral, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional o la revalorización de las pensiones, que según indican "no son para siempre". "Hay que proteger lo conquistado para ganar el futuro", dicen. Con el lema 'Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia', las manifestaciones por el Primero de Mayo, Día del Trabajador, la manifestación de València comenzará a partir de las 11 horas.