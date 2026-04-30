La regeneración del Marenyet y l’Estany ya dibuja un nuevo frente litoral de Cullera más resiliente frente a temporales

Cullera ha vivido una jornada clave en su proceso de recuperación litoral con la visita institucional del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a las obras de regeneración de las playas del Marenyet y l’Estany.

Ambos responsables han recorrido el frente marítimo situado al sur del río Xúquer, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ejecuta una de las actuaciones más ambiciosas de las últimas décadas en la costa valenciana. La intervención, actualmente en una fase avanzada, pretende revertir la regresión estructural que ha castigado durante años este tramo del litoral de Cullera.

Una intervención largamente esperada

Hugo Morán ha puesto especial énfasis en la dimensión global de estas actuaciones dentro de la política estatal de costas. El secretario de Estado ha subrayado que el conjunto de proyectos previstos entre Sagunt y las playas situadas al sur del río Xúquer concentra una inversión de 45 millones de euros, una cifra que representa una parte muy significativa de los 70 millones de euros destinados por el ministerio a actuaciones en todo el litoral español.

Las autoridades y técnicos, esta mañana, en la visita al litoral sur de Cullera. / Joan Gimeno

Por su parte, Pilar Bernabé ha querido dejar constancia de la importancia de estas obras, subrayando que “el Gobierno de España está trabajando de forma decidida para regenerar nuestras playas y garantizar el bienestar de la ciudadanía”, en referencia al impacto social, económico y ambiental que tendrá la recuperación de este tramo litoral.

En la visita también ha participado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien ha destacado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo central. El primer edil ha señalado que “el compromiso del Gobierno de España va a permitir que estas obras devuelvan a las playas del sur de la desembocadura del río Xúquer un estado similar al de la década de los años cincuenta”.

Asimismo, Jordi Mayor se ha mostrado confiado en que el calendario previsto se cumplirá, apuntando que los trabajos estarán finalizados durante el mes de junio, a tiempo para la temporada estival.

Décadas de regresión y soluciones fallidas

Las obras, iniciadas en enero de 2026, abarcan cerca de tres kilómetros de costa y responden a una demanda histórica del municipio. La erosión en las playas del Marenyet y l’Estany ha sido una constante desde mediados del siglo XX, agravada por la alteración de las dinámicas sedimentarias del ¡Xúquer y por la intensificación de los temporales marítimos.

A lo largo de los últimos años, distintas actuaciones puntuales han tratado de frenar la pérdida de arena, aunque con resultados limitados. Las aportaciones periódicas de sedimentos apenas lograban resistir el embate de los temporales, mientras la línea de costa seguía retrocediendo.

Vecinos y autoridades locales han insistido durante décadas en la necesidad de una solución estructural. La actual intervención responde a ese planteamiento, al combinar aportes masivos de arena con infraestructuras destinadas a fijar los sedimentos y estabilizar el litoral.

El proyecto: arena, espigones y equilibrio litoral

El plan en ejecución contempla la aportación de más de un millón de metros cúbicos de arena, así como la construcción y mejora de espigones para evitar la dispersión de los sedimentos. Durante la visita, los responsables estatales han podido observar el funcionamiento de las dragas y los sistemas de impulsión que están configurando el nuevo perfil de playa.

El objetivo es recuperar una anchura media de unos 40 metros, suficiente para garantizar tanto el uso recreativo como la protección frente a temporales. Esta nueva configuración permitirá reforzar el papel de la playa como defensa natural ante episodios extremos.

Las obras avanzan conforme al calendario previsto, con un plazo de ejecución aproximado de cinco meses. Según han indicado durante la visita, la previsión es que la regeneración esté finalizada antes del inicio de la temporada estival, de modo que las playas del sur de Cullera puedan afrontar el verano de 2026 en condiciones óptimas.

Un reto de futuro

Pese al optimismo institucional, los expertos advierten de que la regeneración del litoral requiere de una vigilancia constante. El cambio climático, el aumento del nivel del mar y la recurrencia de temporales obligarán a mantener una gestión activa de la costa.

En este contexto, la actuación en el sur del río Xúquer se perfila como un proyecto de referencia que podría servir de modelo para otras zonas afectadas por la erosión en la Comunitat Valenciana.

Con las obras ya muy avanzadas y el respaldo institucional escenificado en la visita de Hugo Morán, Cullera encara una nueva etapa en la que el litoral sur aspira a recuperar su equilibrio perdido. Más allá de los metros de arena, la regeneración simboliza una apuesta por la resiliencia costera y por la protección de un espacio clave para la economía, el paisaje y la identidad de la localidad.

El acto ha contado también con la presencia del alcalde de Sueca, Julián Sáez, así como la concejal de Playas de la localidad vecina, Pilar Moncho, quienes han querido conocer de primera mano el futuro que les espera a las playas de Sueca El Perelló y Les Palmeres después de esta obra.