Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

El teatro vuelve a abrir el telón 47 años después tras una restauración que ha devuelto su esplendor a un edificio con 137 años de historia

El teatro El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

El teatro El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

Agustí Perales Iborra

Óscar García

Alzira

Muchos vecinos y asociaciones culturales de Carlet tenían la fecha del 30 de abril subrayada en el calendario. Era el día fijado por el ayuntamiento para la inauguración oficial del Teatro El Siglo, 47 años después de que bajara el telón por última vez y tras una anhelada rehabilitación que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros.

Público a las puertas del teatro para presenciar la gala inaugural.

Público a las puertas del teatro para presenciar la gala inaugural. / PERALES IBORRA

Aunque algunos vecinos ya habían podido comprobar la nueva imagen del teatro en las jornadas de puertas abiertas organizadas por el ayuntamiento la semana pasada, consciente de que el aforo es reducido y que la expectación de la reapertura hubiera desbordado su capacidad, Carlet ha celebrado esta tarde la fiesta de inauguración del Siglo, un acto que ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la consellera de Cultura, Carmen Ortí, así como la mayoría de alcaldes de la etapa democrática de Carlet. Todos han peleado por una rehabilitación que finalmente se ha logrado materializar y El Siglo vuelve a lucir con todo su esplendor. Incluso los mantones de Manila, una tradición muy arraigada en Carlet, han lucido en los palcos.

Una perspectiva del teatro.

Una perspectiva del teatro. / PERALES IBORRA

"El teatro tiene un valor patrimonial y arquitectónico indudable, pero me atrevería a decir que su valor sentimental es incluso mayor", ha señalado la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, durante su intervención y, tras recordar que, a diferencia de otras localidades donde partidos políticos, sindicatos u otro tipo de asociaciones fueron los que impulsaron la creación de teatros, en Carlet "fue el pueblo" y, en particular, las 26 familias que se unieron para comprar la parcela y construir un teatro hace 137 años que, a partir de ahora, recupera esa misma función.

Danza, zarzuela, copla y pasodobles, entre ellos el más universal, "Amparito Roca", se han escuchado esta tarde-noche en El Siglo, en una programación que ha repasado los diferentes géneros que desfilaron por el teatro y contribuyeron a su esplendor.

Las autoridades, en primera fila, y mantones de Mantiles en los palcos.

Las autoridades, en primera fila, y mantones de Mantiles en los palcos. / PERALES IBORRA

El público ha llenado el teatro en una jornada histórico para la localidad. Entre los asistentes, también se encotraba el Síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví.

Noticias relacionadas y más

Los bailes tradicionales han marcado los primeros momentos del programa inaugural.

Los bailes tradicionales han marcado los primeros momentos del programa inaugural. / PERALES IBORRA

Sáez, que junto a Pérez Llorca y el arquitecto que ha redactado el proyecto de rehabilitación, Alberto Facundo, ha protagonizado las intervenciones de la inaugruación, ha recordado además que este año Carlet celebra el centenario de la concesión del título de ciudad, otorgado por su "cultura, constante laboriosidad y crecinte desarrolo de su agricultura, industria y comercio". "Y ese teatro fue parte de esa realidad, de ese impulso cultural que define quién somos", ha incidido la alcaldesa, que ha concluido con un "El Siglo es de todos, y por eso hemos de estar a la altura de sus fundadores, cuidándolo, valorándolo y haciéndolo más nuestro".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre atropellado por un remolque en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer
  2. El PSPV denuncia 'abandono' por el mal estado del mobiliario del Hospital de la Ribera y el centro alega que son piezas retiradas
  3. Muere una persona en un accidente de tráfico en la CV-50 en Carlet
  4. El arquitecto de Sueca Luis Cortés gana un premio europeo por la restauración de la megacúpula de las Escuelas Pías
  5. Detenido en Cullera tras asaltar una vivienda con los propietarios dentro y robar en varios vehículos
  6. El agua potable de seis municipios de la Ribera aún supera el nivel de nitratos que recomienda la OMS
  7. La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent retirará el escudo fascista pero mantendrá el panteón
  8. Arrancan las obras del Pont de Xàtiva en Alzira con apenas cuatro meses para cumplir los plazos

El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

El alcalde de Alzira asignará nuevos asesores a Cs y Vox tras la destitución de sus secretarios de grupo

El alcalde de Alzira asignará nuevos asesores a Cs y Vox tras la destitución de sus secretarios de grupo

"Sin migrantes no hay cosecha": CCOO y UGT advierten del colapso del campo en la Ribera ante el Día del Trabajo

"Sin migrantes no hay cosecha": CCOO y UGT advierten del colapso del campo en la Ribera ante el Día del Trabajo

El compositor alzireño Javier Quilis estrena su épico tributo musical a Jaume I

AVA denuncia una oleada de robos en pozos de riego en la Ribera Alta y l’Horta Sud

La regeneración del Marenyet y l’Estany ya dibuja un nuevo frente litoral de Cullera más resiliente frente a temporales

La regeneración del Marenyet y l’Estany ya dibuja un nuevo frente litoral de Cullera más resiliente frente a temporales

Detenido tras huir de la Policía Local de Benifaió con más de un kilogramo de cocaína

Reobrint el Siglo: un programa carletí

Tracking Pixel Contents