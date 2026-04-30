El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

Muchos vecinos y asociaciones culturales de Carlet tenían la fecha del 30 de abril subrayada en el calendario. Era el día fijado por el ayuntamiento para la inauguración oficial del Teatro El Siglo, 47 años después de que bajara el telón por última vez y tras una anhelada rehabilitación que ha supuesto una inversión de cuatro millones de euros.

Público a las puertas del teatro para presenciar la gala inaugural. / PERALES IBORRA

Aunque algunos vecinos ya habían podido comprobar la nueva imagen del teatro en las jornadas de puertas abiertas organizadas por el ayuntamiento la semana pasada, consciente de que el aforo es reducido y que la expectación de la reapertura hubiera desbordado su capacidad, Carlet ha celebrado esta tarde la fiesta de inauguración del Siglo, un acto que ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la consellera de Cultura, Carmen Ortí, así como la mayoría de alcaldes de la etapa democrática de Carlet. Todos han peleado por una rehabilitación que finalmente se ha logrado materializar y El Siglo vuelve a lucir con todo su esplendor. Incluso los mantones de Manila, una tradición muy arraigada en Carlet, han lucido en los palcos.

Una perspectiva del teatro. / PERALES IBORRA

"El teatro tiene un valor patrimonial y arquitectónico indudable, pero me atrevería a decir que su valor sentimental es incluso mayor", ha señalado la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, durante su intervención y, tras recordar que, a diferencia de otras localidades donde partidos políticos, sindicatos u otro tipo de asociaciones fueron los que impulsaron la creación de teatros, en Carlet "fue el pueblo" y, en particular, las 26 familias que se unieron para comprar la parcela y construir un teatro hace 137 años que, a partir de ahora, recupera esa misma función.

Danza, zarzuela, copla y pasodobles, entre ellos el más universal, "Amparito Roca", se han escuchado esta tarde-noche en El Siglo, en una programación que ha repasado los diferentes géneros que desfilaron por el teatro y contribuyeron a su esplendor.

Las autoridades, en primera fila, y mantones de Mantiles en los palcos. / PERALES IBORRA

El público ha llenado el teatro en una jornada histórico para la localidad. Entre los asistentes, también se encotraba el Síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví.

Los bailes tradicionales han marcado los primeros momentos del programa inaugural. / PERALES IBORRA

Sáez, que junto a Pérez Llorca y el arquitecto que ha redactado el proyecto de rehabilitación, Alberto Facundo, ha protagonizado las intervenciones de la inaugruación, ha recordado además que este año Carlet celebra el centenario de la concesión del título de ciudad, otorgado por su "cultura, constante laboriosidad y crecinte desarrolo de su agricultura, industria y comercio". "Y ese teatro fue parte de esa realidad, de ese impulso cultural que define quién somos", ha incidido la alcaldesa, que ha concluido con un "El Siglo es de todos, y por eso hemos de estar a la altura de sus fundadores, cuidándolo, valorándolo y haciéndolo más nuestro".