Una alumna del IES Josep Maria Parra de Alzira destaca en la preselección de los Premios Fígaro de peluquería

Una alumna del Departamento de Imagen Personal del IES José María Parra de Alzira, Sonia Vallet, ha sido preseleccionada en los Premios Fígaro, considerados uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector de la peluquería a nivel nacional.

Este logro es fruto de un ambicioso proyecto intermodular desarrollado por el alumnado de segundo curso del Ciclo Superior de Estilismo y Dirección de Peluquería. En esta iniciativa, los estudiantes han trabajado de forma conjunta distintas disciplinas como el maquillaje social, los medios audiovisuales y la creación de peinados para producciones audiovisuales.

Experiencia formativa

A lo largo del proceso, el alumnado ha abordado el trabajo con una visión integral, explorando los límites de la creatividad y enfrentándose a los estándares propios de la industria profesional, en una experiencia formativa orientada a la realidad del sector.

La preselección de Sonia Vallet no solo reconoce la calidad del trabajo realizado dentro de este proyecto educativo, sino que también anticipa el potencial y la proyección profesional del alumnado. Asimismo, refuerza el posicionamiento del IES José María Parra como un centro de referencia en la formación en imagen personal.

Apuesta por la innovación

La estudiante, que cursa el ciclo superior de Estilismo y Dirección de Peluquería, ha desarrollado su candidatura en el marco de este proyecto de centro, que apuesta por la innovación y la excelencia educativa.