Alzira activa la ronda que sacará el tráfico de la ciudad hacia la CV-50 por la antigua Avidesa

La prolongación de la avenida Radiofonista Alfonso Rovira para enlazar el área de expansión urbana de Alzira conocida como Hort de Galvañón, a los pies de la Muntanyeta, con la CV-50, y definir la denominada Ronda Este, concebida para descongestionar el eje perimetral que actualmente conforman las avenidas Padre Pompilio, José Suñer Orovig, Maesta Josefina Fernández y Profesora María Plasencia, está más cerca. La corporación municipal aprobó en el pleno del miércoles una modificación de crédito que asigna 170.000 euros para contratar el proyecto de urbanización del sector industrial que el PGOU delimita a espaldas de la actual factoría del Grupo Ferrero, la antigua fábrica de helados de Avidesa, una unidad de ejecución que incluye la construcción de este nuevo vial.

El concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha explicado que el desarrollo de este programa que el ayuntamiento tiene que ejecutar por gestión directa permitirá dar continuidad a la avenida Alfonso Rovira hasta la rotonda en la que actualmente confluye la calle Gandia con la CV-50. Gomis ha señalado que existen dos motivos principales que aconsejan activar la prolongación de esta avenida, con la intención de que se pueda hacer lo más pronto posible. Por un lado, una cuestión “de movilidad”, dada la elevada densidad de tráfico que ya soporta actualmente el eje que discurre en paralelo y la perspectiva de que en breve se construyan nuevas promociones de viviendas en la plaza de Cartonajes, lo que agravará la situación, y la necesidad de regularizar la situación urbanística de los terrenos que rodean a la fábrica de helados, especialmente si se tiene en cuenta que la Conselleria de Industria “ha declarado la ampliación de la fábrica de Ferrero como una inversión de interés prioritario”. “El desarrollo de esta unidad de ejecución ofrece la máxima seguridad jurídica de cara a facilitar las inversiones que está realizando el grupo”, ha incidido el edil.

A cargo del PAI

La prolongación de la ronda hasta la CV-50 va a cargo del PAI. Andrés Gomis ha comentado que la idea es licitar el proyecto este año con la esperanza de, una vez definido el diseño, poder sacar a concurso las obras en 2027. La prolongación de la avenida discurrirá en paralelo al canal de desagüe y, según ha apostillado el edil, “tiene que ofrecer una transición amable desde el punto de vista paisajístico y de movilidad sostenible”, por que la ronda contará con un carril-bici.

Desvío en la Graella

El nueva vial ayudará a descongestionar el actual eje que actúa a modo de ronda urbana al sacar parte del tráfico que ahora soporta. El objetivo último es que esta ronda conecte la CV-50 con el Hospital Universitario de la Ribera a través de Santa María de Bonaire y el Camí de la Perrera. De hecho, en el mismo pleno, Gomis desveló que el ayuntamiento trabaja en elaborar una memoria valorada para conocer la inversión que representaría el desvío proyectado el barrio de la Graella.

En concreto, el concejal del PP Rubén Palau expuso que la reordenación del tráfico en la subida a la Muntanyeta, dejando el tramo final de la calle Independencia con un único sentido de subida, ha multiplicado el tráfico por Santa María de Bonaire y planteó la necesidad de abrir ya el desvío que se trazó por un lateral de esta barrriada, o revertir los cambios realizados.

Gomis asumió esta pequeña variante es una actuación cada vez “más necesaria”, pero alertó de a su vez es “compleja”, y que se está realizando un estudio para conocer el coste “y ver cómo se puede priorizar”. El edil ha aclarado que este proyecto no se puede incluir en el plan de resiliencia tras la dana, pero sí en la agenda de la reconstrucción. Descartó que se revierta la reordenación en la otra ladera de la Muntanyeta ya que, expuso, "había un problema grave de seguridad viaria en el entorno de un centro de educación infantil". Gomis dijo que el gobierno es sensible al problema de la Graella y tiene previsto establecer mecanismos para controlar la velocidad en este tramo.

El concejal de Urbanismo también ha recordado que el plan general contempla una conexión del casco urbano con el hospital a través del Torrejó por lo que, en la medida que se pueda desbloquear la urbanización de este sector también se aliviará el tráfico que ahora soporta la Graella procedente del hospital.