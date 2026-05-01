El Castellonense viaja a Alicante con el sueño del ascenso
Los ribereños necesitan la victoria para mantener la ventaja de dos puntos sobre el At. Levante y afrontar la última jornada con el ascenso a Segunda RFEF en sus manos
La Tercera RFEF vivirá el sábado a las 18’30 horas su primera jornada, como se decía antaño, “de transistores”. Ahora ya de móviles y páginas web de resultados. Solo el Roda-Soneja se disputará a las 17 horas ya que ambos están salvados y no se juegan nada.
La UD Castellonense se desplaza al Antonio Valls de Alicante para enfrentarse a un Hércules B que logró la permanencia el domingo. Los ribereños deben ganar para afrontar la última jornada con el ascenso en sus manos. Actualmente cuentan con dos puntos de ventaja sobre el At. Levante y cuatro respecto al At. Saguntino. Incluso si los de Iñaki Rodríguez ganasen a los herculanos y el At. Levante pinchase en casa contra el Villarreal C, que aún podría conseguir la tercera posición, volvería a la Ribera con el título y el histórico ascenso a Segunda RFEF. La fiesta se uniría a la celebración del Mig Any de Moros y Cristianos de la localidad castellonera.
Cientocincuenta aficionados acompañarán al equipo en tres autobuses y otros viajarán en vehículos particulares.
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