El CH Alzira suma 5 títulos de Europa y un récord continental de press de banca
Jesús Gutiérrez se corona como mejor levantador del torneo y Diana Vilches bate la marca continental en una exhibición de fuerza del equipo de Alzira en l’Alfàs del Pi
El equipo de fuerza del club de halterofilia Alzira ha sumado cinco campeonatos de Europa y un récord continental en la séptima competición continental de press de banca celebrada en l’Alfàs del Pi. Los cinco atletas del club alzireño retornaron con otros tantos títulos, todos ellos de categoría Élite Pro. El gran triunfador fue Jesús Gutíérrez, considerado también el mejor levantador de la competición. En categoría senior con -100 kg de peso realizó 21 levantamientos con 100 kg en barra. Diana Vilches fue la mejor entre las levantadoras de -80 kg con 19 levantamientos de 50 kg en barra, lo que se convierte en la mejor marca de su categoría. En categoría Máster 2 se hizo doblete, títulos que quedaron en familia. El hermano de Diana, Alejandro, logró el título en -90 kg con 4 levantamientos y su marido, Jorge Castany, en -100 kg con otros cuatro alzamientos. Por último, el entrenador del grupo, Toni Gordó, ganó la categoría Máster 5 (mayor de 60 años) de -100 kg. con los levantamientos de 100 kg en barra.
Gordó participará el próximo fin de semana, 9 y 10 de mayo, en el 3r campeonato del sur de Europa en Paterna, en las modalidades de Press de banda raw y Curl de Bíceps.
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