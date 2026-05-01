Detenido tras un robo en una ermita de Cullera de la que había sustraído la imagen de Sant Roc

Cullera ha vivido en la madrugada de este 1 de mayo un operativo policial que ha culminado con la detención de un individuo como presunto autor de un robo con fuerza en el interior de la ermita de Sant Llorenç.

Los hechos se iniciaron tras una llamada de la central de alarmas que alertaba de la presencia de un intruso en el recinto religioso. Agentes de la Policía Local se desplazaron rápidamente al lugar, donde comprobaron que la puerta había sido violentada, confirmando indicios claros de un robo.

A partir de ese momento, se activó un dispositivo conjunto en el que resultó clave la coordinación con la Guardia Civil. Desde la central se facilitó una descripción física del sospechoso, así como imágenes captadas por el sistema de seguridad, lo que permitió orientar la búsqueda de manera eficaz.

Pocos minutos después, los agentes detectaron un vehículo circulando a velocidad elevada por la CV-503. La información fue compartida con el resto de patrullas y con la Guardia Civil, que logró interceptar el coche en un camino rural de la zona. En su interior viajaban cuatro ocupantes, uno de los cuales coincidía con la descripción del presunto autor.

Durante la inspección, los agentes localizaron diversos objetos, entre ellos una figura religiosa de Sant Roc de unos 40 centímetros, una pata de cabra y un arma corta, presuntamente utilizados en el robo.

Finalmente, se procedió a la detención de A.M.P.G. de 41 años y vecino de Cullera, como presunto responsable de un delito de robo con fuerza. El arrestado fue puesto a disposición de la Guardia Civil, que instruyó las diligencias correspondientes.

En el operativo también se identificó al conductor del vehículo, así como a los otros ocupantes.

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La investigación sigue abierta por parte de ambos cuerpos de seguridad para intentar esclarecer completamente los hechos y determinar la posible implicación de los detenidos en otros sucesos similares.