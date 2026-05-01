El Family Cash Alzira FS tratará de dar la sorpresa en su visita a ElPozo Murcia

El Family Cash Alzira FS viaja a Murcia con el sentimiento de no tener nada que perder y mucho que ganar. En el Palacio de los Deportes le recibirá a las 18’15 horas el segundo clasificado, ElPozo, que lleva una lucha enconada con el FC Barcelona por el primer puesto de la liga regular. Ambos equipos solo están separados por dos puntos (65 y 63) y sacan casi 20 al 3º, el Jimbee Cartagena (46). “Aunque gane el Osasuna contra Ribera Navarra y nosotros perdamos, el viernes que viene podemos volver a estar a tres puntos de los osasunistas si ganamos a O Parrulo en casa”. Aún así, el Osasuna tiene el último partido en casa contra el Córdoba, ante el cual, el Family tuvo un postpartido polémico y se podría esperar una bajada de brazos verdiblancos y por tanto el descenso de los alzireños. “Hemos estado en Segunda División desde el minuto 1 que aceptamos el ascenso a Primera. Lo grande es si logramos la permanencia, cosa que no ha podido el Ribera Navarra que tiene tres veces más presupuesto”, explicó Braulio Correal.

El alzireño está especialmente orgulloso de que una cincuentena de aficionados vaya a apoyar al equipo con el autobús que ha organizado la penya Alzira Fútbol Sala. “Que en las circunstancias en las que estamos vayan a estar ahí es maravilloso. Esperemos brindarle un resultado positivo y si no puede ser, como mínimo, lucharemos hasta donde podamos”, añadió el alzireño.

La fidelidad al club está resultando sorprendente. Hasta el miércoles 500 personas renovaron su abono para la próxima temporada sin saber en qué categoría va a jugar el equipo. Desde el jueves ha subido ligeramente el coste, 20 € que se mantendrá hasta el 15 de mayo. A partir de ese día, cuando acabe la liga, ya están establecidos los precios si el equipo está en Primera o en Segunda División.

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Respecto al partido en Murcia, Braulio no perderá a Cola pese a su expulsión ya que recibió la segunda amarilla tras acabar el partido por protestar airadamente a los árbitros que no pitaran falta en la última jugada del partido. Después de dos partidos ausente por trámites burocráticos en Brasil, el técnico alzireño recupera a Quixeré por lo que Peiró será la única baja. Para los aficionados que se desplacen en coche, el coste de la entrada es de 10 €.