Opinión
La gestión de la basura mejora en la Barraca
Paco Martí
Que la entidad local menor de la Barraca de Aguas Vivas está de moda, lo confirma que el censo de habitantes ha subido exponencialmente. Es un hecho. A esto hay que añadir no solo veraneantes, ciudadanos de otro países, sino también los residentes habituales todo el año que no están censados.
Uno de los problemas que tenía la Barraca -nombre cariñoso con la que se conoce por muchas personas de otros pueblos- era la basura y enseres de todo tipo. Y que en los últimos meses se ha mejorado es una evidencia innegable. Que la propia alcaldesa fiscaliza diariamente dicho menester es otra realidad, además que contribuye a ello físicamente. Se han creado plataformas adecuadas para ello y organizado el caos que anteriormente existía. Pues habrá que felicitar a la alcaldesa al crear una salida a un problema endémico.
Ahora bien, no todo es bonito, en la parte del término que le corresponde al Ayuntamiento de Alzira, en algunos casos se han reducido los contenedores donde depositar la basura y enseres. Poner cámaras de vigilancia para ver los incívicos está bien, al mismo tiempo que ver quién transcurre por los caminos, por si acaso alguien se aprovecha de lo ajeno también está bien, pero amplíen los contenedores, porque lo que está ocurriendo es que los residentes censados o no, trasladan sus basuras y restos y se las llevan a sus ciudades donde residen, Alzira, Carcaixent, etc.
Que fácil es que un político pise sus calles y ayude físicamente con ello, luego te lo agradecerán o no, pero Amparo lo realiza.
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