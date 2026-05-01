El IES Joan Fuster de Sueca acusa a Educación de "opacidad administrativa" tras denegar al centro un ciclo sanitario

La comunidad educativa del IES Joan Fuster de Sueca —integrada por docentes, familias, AMPA y alumnado— ha hecho pública su “profunda decepción e impotencia” ante las recientes decisiones de la Conselleria de Educación, a la que acusa de falta de transparencia tras denegar la implantación de un ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Según el comunicado emitido por el centro, el instituto ha trabajado “incansablemente” para adaptarse a la nueva Ley de Formación Profesional, ampliando su oferta en familias con alta demanda como Servicios a la Comunidad y Maquinaria Industrial, pese a contar con recursos limitados. En este contexto, y tras mantener un diálogo constante con el ayuntamiento, la mancomunidad, la AMPA del centro y el tejido empresarial, el centro apostó por implantar el citado ciclo sanitario.

Desde el IES subrayan que la necesidad de esta formación en la Ribera Baixa es “innegable” por varios motivos. En primer lugar, destacan el vacío geográfico existente, ya que actualmente no hay ningún centro que ofrezca estos estudios entre Gandia y Silla, lo que obliga a muchas familias a desplazarse a València, con el consiguiente coste económico. Además, el instituto pone en valor su ubicación estratégica, a tan solo diez minutos de la estación de Renfe, lo que facilita la conexión con el conjunto de la comarca.

El centro asegura también que contaba con un informe favorable del Consell Territorial que avalaba su idoneidad para impartir esta titulación. Sin embargo, pese a cumplir los requisitos, la respuesta administrativa ha sido negativa.

En el comunicado, la comunidad educativa critica lo que califica de “opacidad” en la toma de decisiones y muestra su perplejidad ante el hecho de que, mientras se les deniegan unidades o modalidades semipresenciales que favorecerían la formación a lo largo de la vida, la oferta en centros privados y concertados continúa creciendo. “¿A quién debemos reclamar ante tanta opacidad?”, se preguntan desde el instituto, que reivindica su papel como centro de referencia en la capital comarcal y su voluntad de contribuir al desarrollo educativo y profesional del entorno.

Asimismo, denuncian la falta de criterios claros en el proceso de selección: “Si somos idóneos, ¿cuál ha sido el criterio invisible que nos ha descalificado?”, cuestionan. El centro insiste en que no busca privilegios, sino coherencia y la posibilidad de dar respuesta a una juventud que necesita formación cualificada en un contexto cada vez más exigente.

Por último, advierten de que la Formación Profesional debería ser parte de la solución a las necesidades del territorio, pero alertan de que la falta de transparencia y apoyo institucional se está convirtiendo en un obstáculo para el desarrollo de la comarca. El comunicado concluye con la firma de toda la comunidad educativa del IES Joan Fuster de Sueca.