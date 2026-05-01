Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

El PSPV pide al Consell declarar BIC los Molinos de la Vila de Sueca y partida presupuestaria para rehabilitarlos

Los socialistas registran una iniciativa parlamentaria que reclama la máxima figura de protección patrimonial para este enclave histórico del siglo XVI

Instan a la Generalitat a ejecutar el Plan Director de rehabilitación integral para salvar el complejo industrial, con maquinaria de vapor y edificaciones de cinco siglos de historia

Imagen del Molí del Pasiego o de la placeta de Sueca.

Imagen del Molí del Pasiego o de la placeta de Sueca. / Ignacio Matoses

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en Les Corts Valencianes en la que insta al Consell a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto dels Molins de la Vila de Sueca, también conocido como Molinos del Pasiego, y a incluir una partida económica en los próximos presupuestos autonómicos para su rehabilitación y puesta en valor.

El complejo, situado en la salida oeste de Sueca, está considerado actualmente como Bien de Relevancia Local (BRL), pero los socialistas consideran que su singularidad constructiva, su valor tecnológico y su trascendencia histórica merecen la máxima figura de protección patrimonial. El espacio alberga edificaciones que van desde el siglo XVI hasta el XX, entre las que destacan el Molí Nou o arrosser de la Vila, el Molí Fariner, el Molí d’Iborra, almacenes y una chimenea vinculada a la incorporación de maquinaria de vapor a principios del siglo XX.

Interior del Molí del Pasiego de Sueca.

Interior del Molí del Pasiego de Sueca. / Vicent M. Pastor

Según recoge la iniciativa, presentada por el diputado Benjamí Mompó, natural de Sueca y el portavoz adjunto José Chulvi Español, el conjunto molinero constituye “uno de los espacios patrimoniales, históricos e industriales más relevantes del municipio de Sueca y, por extensión, de toda la Comunitat Valenciana”. Además, subrayan que se trata de “un monumento único” por la dimensión y complejidad de su construcción, así como por el nivel tecnológico que incorporó y que aún se conserva en buena parte.

El origen de este enclave se remonta al siglo XVI, cuando se trasladó el Molí Vell desde las proximidades del río Xúquer hacia el entorno urbano gracias a la construcción de la Séquia Major. Este hecho permitió consolidar el desarrollo económico local vinculado a la transformación del cereal, especialmente del arroz.

Vista de detalle de algunos elementos de la maquinaria antigua del molino suecano.

Vista de detalle de algunos elementos de la maquinaria antigua del molino suecano. / Levante-EMV

Tras el cese de la actividad en los años sesenta del siglo pasado, el conjunto cayó en desuso hasta que el Ayuntamiento de Sueca lo adquirió en 2015, junto con una donación económica de la familia propietaria destinada a su restauración. En 2022 se impulsó un Plan Director de Usos que cifró en más de ocho millones de euros la inversión necesaria para su rehabilitación integral. Ese plan contempla transformar los molinos en un espacio multifuncional abierto a la ciudadanía, con usos como museo, sala de exposiciones, escuela de hostelería especializada en arroz, alojamiento y espacios culturales.

El diputado suecano Benjamín Mompó frente al conjunto patrimonial de los Molins de la Vila.

El diputado suecano Benjamín Mompó frente al conjunto patrimonial de los Molins de la Vila. / Levante-EMV

Sin embargo, la proposición denuncia que, pese al consenso existente sobre la necesidad de su recuperación, “el conjunto continúa actualmente sin una intervención integral que garantice su conservación y puesta en marcha”. Por ello, los socialistas piden también que el Consell informe a Les Corts, en un plazo máximo de tres meses, sobre el grado de cumplimiento de la iniciativa.

Noticias relacionadas y más

La propuesta será debatida en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de la Cámara autonómica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El PSPV denuncia 'abandono' por el mal estado del mobiliario del Hospital de la Ribera y el centro alega que son piezas retiradas
  2. Muere una persona en un accidente de tráfico en la CV-50 en Carlet
  3. Muere un hombre atropellado por un remolque en una finca agrícola en Polinyà de Xúquer
  4. Detenido en Cullera tras asaltar una vivienda con los propietarios dentro y robar en varios vehículos
  5. La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent retirará el escudo fascista pero mantendrá el panteón
  6. El agua potable de seis municipios de la Ribera aún supera el nivel de nitratos que recomienda la OMS
  7. Un camión pierde la carga de naranjas en una rotonda en Carcaixent
  8. Una investigación revela que la navegación en el Xúquer demoró hasta el s. XV el desarrollo del regadío en la Ribera Baixa

El PSPV pide al Consell declarar BIC los Molinos de la Vila de Sueca y partida presupuestaria para rehabilitarlos

El PSPV pide al Consell declarar BIC los Molinos de la Vila de Sueca y partida presupuestaria para rehabilitarlos

La gestión de la basura mejora en la Barraca

Roberto Catalán, la seda del futuro que nace en Cullera

Roberto Catalán, la seda del futuro que nace en Cullera

Alzira activa la ronda que sacará el tráfico de la ciudad hacia la CV-50 por la antigua Avidesa

Alzira activa la ronda que sacará el tráfico de la ciudad hacia la CV-50 por la antigua Avidesa

El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

El Siglo reabre en Carlet con todo su esplendor

El alcalde de Alzira asignará nuevos asesores a Cs y Vox tras la destitución de sus secretarios de grupo

El alcalde de Alzira asignará nuevos asesores a Cs y Vox tras la destitución de sus secretarios de grupo

"Sin migrantes no hay cosecha": CCOO y UGT advierten del colapso del campo en la Ribera ante el Día del Trabajo

"Sin migrantes no hay cosecha": CCOO y UGT advierten del colapso del campo en la Ribera ante el Día del Trabajo

El compositor alzireño Javier Quilis estrena su épico tributo musical a Jaume I

Tracking Pixel Contents