El PSPV pide al Consell declarar BIC los Molinos de la Vila de Sueca y partida presupuestaria para rehabilitarlos

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en Les Corts Valencianes en la que insta al Consell a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto dels Molins de la Vila de Sueca, también conocido como Molinos del Pasiego, y a incluir una partida económica en los próximos presupuestos autonómicos para su rehabilitación y puesta en valor.

El complejo, situado en la salida oeste de Sueca, está considerado actualmente como Bien de Relevancia Local (BRL), pero los socialistas consideran que su singularidad constructiva, su valor tecnológico y su trascendencia histórica merecen la máxima figura de protección patrimonial. El espacio alberga edificaciones que van desde el siglo XVI hasta el XX, entre las que destacan el Molí Nou o arrosser de la Vila, el Molí Fariner, el Molí d’Iborra, almacenes y una chimenea vinculada a la incorporación de maquinaria de vapor a principios del siglo XX.

Interior del Molí del Pasiego de Sueca. / Vicent M. Pastor

Según recoge la iniciativa, presentada por el diputado Benjamí Mompó, natural de Sueca y el portavoz adjunto José Chulvi Español, el conjunto molinero constituye “uno de los espacios patrimoniales, históricos e industriales más relevantes del municipio de Sueca y, por extensión, de toda la Comunitat Valenciana”. Además, subrayan que se trata de “un monumento único” por la dimensión y complejidad de su construcción, así como por el nivel tecnológico que incorporó y que aún se conserva en buena parte.

El origen de este enclave se remonta al siglo XVI, cuando se trasladó el Molí Vell desde las proximidades del río Xúquer hacia el entorno urbano gracias a la construcción de la Séquia Major. Este hecho permitió consolidar el desarrollo económico local vinculado a la transformación del cereal, especialmente del arroz.

Vista de detalle de algunos elementos de la maquinaria antigua del molino suecano. / Levante-EMV

Tras el cese de la actividad en los años sesenta del siglo pasado, el conjunto cayó en desuso hasta que el Ayuntamiento de Sueca lo adquirió en 2015, junto con una donación económica de la familia propietaria destinada a su restauración. En 2022 se impulsó un Plan Director de Usos que cifró en más de ocho millones de euros la inversión necesaria para su rehabilitación integral. Ese plan contempla transformar los molinos en un espacio multifuncional abierto a la ciudadanía, con usos como museo, sala de exposiciones, escuela de hostelería especializada en arroz, alojamiento y espacios culturales.

El diputado suecano Benjamín Mompó frente al conjunto patrimonial de los Molins de la Vila. / Levante-EMV

Sin embargo, la proposición denuncia que, pese al consenso existente sobre la necesidad de su recuperación, “el conjunto continúa actualmente sin una intervención integral que garantice su conservación y puesta en marcha”. Por ello, los socialistas piden también que el Consell informe a Les Corts, en un plazo máximo de tres meses, sobre el grado de cumplimiento de la iniciativa.

La propuesta será debatida en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de la Cámara autonómica.