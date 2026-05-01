Roberto Catalán, la seda del futuro que nace en Cullera

El talento emergente de Cullera vuelve a situarse en el mapa creativo valenciano con nombre propio. Roberto Catalán Nácher, conocido artísticamente como Robertzo Catalán HD, afianza una trayectoria ascendente con su reciente distinción en los Premios Arte y Creatividad Joven 2025-2026 que otorga el Ajuntament de València, un galardón que no solo reconoce su evolución artística, sino que impulsa uno de sus trabajos más ambiciosos hasta la fecha: “Escama y Seda”.

Se trata de una propuesta que trasciende el diseño para convertirse en un ejercicio de diálogo entre pasado y presente. Catalán está transformando sus creaciones en piezas textiles de seda en colaboración con la Compañía Valenciana de la Seda, integrando procesos de investigación, reinterpretación de técnicas tradicionales y una mirada contemporánea que conecta con nuevas sensibilidades estéticas.

Lejos de plantear la tradición como un elemento estático, el artista la entiende como materia viva. En “Escama y Seda”, los patrones, las texturas y los conceptos visuales dialogan con el legado histórico de la seda valenciana, uno de los pilares culturales de la ciudad, para proyectarlo hacia nuevos lenguajes creativos.

“Todo está siguiendo su propio camino: con calma, con trabajo y con una ilusión enorme por lo que viene”, ha señalado el propio creador, evidenciando una madurez poco habitual en perfiles emergentes. Su discurso, alejado de la estridencia, se apoya en la constancia y en una visión clara de desarrollo artístico.

Este reconocimiento institucional refuerza una trayectoria marcada por la coherencia y la exploración constante. Catalán no solo suma premios, sino que construye un relato propio dentro del panorama artístico valenciano, donde la artesanía, el diseño y la innovación empiezan a confluir con fuerza en una nueva generación de creadores.

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En un contexto en el que la recuperación de oficios tradicionales gana peso dentro de la industria cultural, propuestas como la de Roberto Catalán Nácher evidencian que el futuro también puede tejerse con hilos del pasado. Y, en ese telar, la seda vuelve a encontrar nuevas formas de brillar.