Sueca lanza la carrera electoral a más de un año para las municipales

Sueca ha tomado la delantera en la carrera hacia las elecciones municipales de 2027. La capital de la Ribera Baixa se ha convertido, de forma anticipada y significativa, en el primer municipio de la comarca donde los partidos políticos han comenzado a posicionar de manera clara a sus posibles candidatos a la alcaldía, dibujando un escenario político que, a más de un año del inicio oficial de los procesos electorales, ya empieza a definirse con nombres propios.

Este movimiento prematuro sitúa a Sueca en el centro del debate político comarcal, en una estrategia de anticipación que contrasta con la tradicional prudencia de otras localidades de la Ribera, donde todavía no se han abierto procesos internos ni debates públicos sobre liderazgos.

El PSPV mueve ficha con Carles Vázquez, pendiente de ratificación

El primer paso lo dio el PSPV-PSOE, cuya ejecutiva local propuso de manera anticipada al secretario general, Carles Vázquez, como candidato a la alcaldía. Se trata, no obstante, de una designación todavía provisional, a la espera de que se activen los mecanismos internos y los procesos democráticos del partido que deberán ratificar oficialmente la candidatura, sin descartar un proceso de primarias.

El secretario general del PSOE de Sueca, Carles Vázquez, es la apuesta de la ejecutiva local. / Levante-EMV

La figura de Vázquez representa, según fuentes socialistas, una apuesta por la continuidad del proyecto progresista en la ciudad, aunque su designación anticipada también responde a la necesidad de consolidar liderazgo y visibilidad en un escenario político cada vez más competitivo.

Compromís apuesta por Pilar Moncho

A este movimiento le siguió Compromís, que en su asamblea acordó designar a Pilar Moncho como candidata a la alcaldía de Sueca. La formación valencianista ha optado por cerrar filas en torno a un perfil que busca reforzar su presencia municipal y consolidar su espacio político dentro del consistorio.

La elección de Moncho se interpreta como una apuesta estratégica por reforzar el proyecto de Compromís en la localidad, en un momento en el que la formación aspira a ganar peso en la política municipal.

El profesor Pablo Vivó liderará a Gent per Sueca

Por su parte, el colectivo independiente Gent per Sueca, que se gestado en torno a los dos exconcejales del PP que rechazaron apoyar la moción de censura junto a Compromís y Sueca per Davant, también ha querido sumarse a esta dinámica de anticipación y ya ha anunciado como candidato al profesor Pablo Vivó. La plataforma local refuerza así su posicionamiento de cara a los próximos comicios, apostando por un perfil vinculado al ámbito educativo y con arraigo en la sociedad suecana. La elección de Vivó refleja la voluntad del colectivo de consolidar una alternativa localista con identidad propia dentro del panorama político municipal.

Pablo Vivó, candidato de Gent x Sueca. / Levante-EMV

El grupo del alcalde enfría el proceso

Frente a este contexto de movimientos anticipados, el colectivo Sueca per Davant, que ostenta actualmente la alcaldía en la persona de Julián Sáez, ha preferido marcar distancias y rebajar la presión electoral. Desde la formación municipalista insisten en que, a día de hoy, su única prioridad es la gestión económica del consistorio y no la designación de candidaturas.

Según han señalado fuentes del equipo de gobierno, llevan más de 20 meses centrados “en sanear las cuentas del ayuntamiento” y advierten de que “nada ni nadie” les apartará de ese objetivo. En este sentido, recalcan que la situación económica y financiera heredada era “ruinosa” y que todos los esfuerzos están dirigidos a poner orden en la gestión municipal diaria.

Respecto a las elecciones de 2027, desde Sueca per Davant subrayan que no es una cuestión que les “obsesione” en estos momentos. La elección del candidato o candidata se abordará “cuando sea el momento”, a través de los mecanismos internos del partido y con la participación de su militancia.

La formación, que se define como un proyecto municipalista nacido hace poco más de tres años, insiste en que cualquier liderazgo futuro estará supeditado al interés general de Sueca, alejándose —según destacan— de intereses partidistas o personales.

En contraste con el dinamismo del resto de formaciones, el Partido Popular todavía no ha iniciado el proceso para la elección de su candidato. La falta de definición en este ámbito mantiene abierta la incógnita sobre quién encabezará la lista popular en 2027. El PP cuenta actualmente con una única concejal en el ayuntamiento, Carolina Torres, tras la fractura que sufrió el grupo, formado inicialmente por tres ediles, por el apoyo a la moción de censura en agosto de 2024.

El escenario que se está configurando en Sueca no solo anticipa una contienda electoral intensa, sino que convierte a la ciudad en un auténtico laboratorio político adelantado dentro de la Ribera.