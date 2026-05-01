Trescientos alumnos y vecinos rompen el silencio frente al suicidio en Albalat de la Ribera
La Casa de la Cultura acoge una jornada de concienciación y debate junto a profesionales de la salud mental y servicios de emergencia a partir del premiado documental “El estigma del silencio”
La Casa de la Cultura de Albalat de la Ribera acogió este miércoles una intensa jornada de sensibilización centrada en la salud mental y la prevención del suicidio. El eje central del evento fue la proyección del documental "El estigma del silencio", una obra dirigida por Sergio Hernández que busca dar voz a una realidad históricamente silenciada. La iniciativa, coordinada por el bombero del Consorcio y vecino de la localidad, Josep Escrivà, integrante del Grup Multidisciplinar d'Atenció al Suïcidi, contó con una destacada implicación de la Concejalía de Bienestar Social y diversos agentes sociales de la comarca.
La actividad se dividió en dos sesiones para alcanzar a distintos sectores de la población. Durante la mañana, el protagonismo fue para los jóvenes, con un pase especial dirigido a cerca de 300 alumnos de tercero y cuarto de ESO del IES Sucro, quienes asistieron acompañados por su profesorado y equipos de orientación. En este primer encuentro, el coloquio posterior contó con la participación de miembros del cuerpo de bomberos, el propio director del filme y familiares supervivientes, quienes ofrecieron un enfoque preventivo y educativo adaptado a las necesidades del alumnado.
Por la tarde, la convocatoria se abrió al público general, ampliando el debate con una mesa de expertos más diversa. En esta sesión participaron, además de los bomberos y el equipo técnico del documental, el Equipo de Servicios Sociales de la Mancomunitat de la Ribera Baixa y psicólogos de la asociación Bassa Blanca. El objetivo principal fue trasladar a la ciudadanía que el suicidio es un problema de salud pública que debe ser abordado desde una visión comunitaria, implicando tanto a las instituciones municipales como a los agentes sociales para eliminar el tabú que rodea a esta "palabra maldita".
"El estigma del silencio" llega a Albalat avalado por una trayectoria de prestigio, que incluye 9 candidaturas en los Premios Goya 2025 y el premio a mejor documental en el festival Espiello de Aragón. Se trata de un proyecto nacido del altruismo y la colaboración ciudadana, financiado mediante crowdfunding y autoproducido con el esfuerzo desinteresado de todo su equipo artístico y técnico. A través de testimonios de supervivientes, psiquiatras y expertos en acoso escolar, el documental propone un hilo conductor esperanzador con un fin último: salvar vidas.
El Grup Multidisciplinar d'Atenció al Suïcidi es una iniciativa que surge "por la necesidad de encontrarse, compartir y mejorar los tres ámbitos: prevención, intervención y posvención". El colectivo, constituido en febrero de este año, integra a profesionales de diferentes ámbitos: bomberos, Policía Local, sanitarios del SESCV, psicólogos, trabajadores sociales, Universitat de València, representantes de asociaciones vecinales, FAMPA-València y familiares supervivientes". Desde la organización se ha recordado que, ante cualquier situación de vulnerabilidad o crisis, existen recursos de ayuda profesional disponibles las 24 horas del día. Es fundamental saber que no se está solo y que la intervención temprana es clave para la recuperación.
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