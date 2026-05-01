La UD Alzira afronta la primera final por la salvación

El sábado a las 18’30 horas la UD Alzira debe lograr la victoria en el Luis Suñer Picó ante un CD Utiel que también necesita el triunfo para no descender a Lliga Comunitat a falta de una jornada. Puede incluso darse una situación trágica para ambos conjuntos. Hace cinco años el Alzira y el Eldense celebraron juntos el ascenso a Segunda RFEF. El sábado se podría dar la situación contraria. Que el Utiel ganase y también lo hiciesen sus dos predecesores, Crevillent y Atzeneta, con lo que utielanos y alzireños llorarían juntos el descenso a Lliga Comunitat.

“Nosotros pensamos en positivo y vamos a por los tres puntos que nos den esperanzas de salvación para el último partido en Buñol”, afirmó el técnico blaugrana, Pascu Domingo. De hecho, el triunfo blaugrana junto a derrotas de Atzeneta y Crevillent contra Recambios y Ontinyent, auparían a los blaugranas a la 14ª posición.

El Utiel ha vivido una transformación cual doctor Jeckyll y Mr. Hide. Después de dos temporadas acabando en quinta posición, el cuadro vinícola arrancó la segunda vuelta en una cómoda décima plaza. Sin embargo, en 14 partidos solo ha ganado al malherido Atzeneta y empatado otros tres. “Acumulamos ocho bajas durante 7-8 partidos que notamos en los entrenamientos y después se reflejó en los partidos. Además, no supimos mantener resultados favorables como ante Recambios Colón y Roda”, explicó su técnico, Javi Pons. El entrenador de Manises ha sido mantenido en el cargo pese a la mala dinámica. “Planteé mi salida a la directiva pero me dijeron que confiaban en mí”. De hecho, su trayectoria general y en el propio club le avalan. Pons llevó al Alginet a ser campeón de Preferente en la 2013-14, al Tavernes en la 15-16, subcampeón al Castellonense en la 18-19 y de nuevo campeón al Rayo Llíria y el Utiel en la 20-21 y 22-23, junto a los dos últimos quintos puestos de los vinícolas.

Para quien fuera su discípulo como jugador cadete y juvenil en el Riba-roja, Pascu Domingo, “el Utiel hace una presión alta que embotella y permite robar en campo rival a lo que tendremos que estar muy atentos”.

Los rojinegros tienen su principal estandarte ofensivo en Rubén Asaf con siete goles, Junquero, que lleva cinco y dos exblaugranas, Santi y Luengo con cuatro. Volverán al Suñer también Javi Llario y Chuso. No podrá saltar al césped Carrasco, sancionado. En el Alzira tampoco lo podrá hacer Sento por sanción y Gomis, Jefrie y Chust, lesionados. “Si me tengo que romper, me rompo”. Así de contundentes se han mostrado los jugadores que están entre algodones. “Es buena prueba de su compromiso”, afirmó el técnico de Riba-roja.

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El club regalará dos entradas a cada abonado, que deberán recogerlas en taquillas. También ha vuelto a invitar a toda la cantera del Ciutat d’Alzira y del Alzira FS junto obviamente a la propia y sus progenitores. El entrenador alzirista espera el apoyo de todos los aficionados alziristas. “Aunque estén enfadados por la marcha del equipo, yo personalmente he pasado una etapa de salud muy complicada y quería que mi familia estuviera a mi lado. Me gustaría que los aficionados estén con su equipo”.