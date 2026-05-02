El aguacate duplica su extensión en la Ribera en cuatro años y avanza como complemento a cítricos y caquis

El aguacate ha llegado para quedarse. Tanto en nuestras mesas, como en nuestros campos. Se trata de un producto cada vez más apreciado y cuyo consumo crece en la Comunidad Valenciana hasta los niveles medios —entre 1,8 y 2 kilos por persona al año—. Esta aceptación ha llevado a que los agricultores de la Ribera apuesten claramente por este cultivo, “altamente rentable y sostenible”, defiende el responsable de Innovación y Transferencia de AVA-ASAJA, Carlos Montesinos. “Está presente en Riola, Corbera y Favara, en la Ribera Baixa. En la Ribera Alta, sobre todo en Alzira, y también en Algemesí, Benifaió y hasta Carlet, más allá de Carlet ya hay riesgo importante de heladas”, detalla. Y es que el aguacate, recuerda, “es un cultivo tropical que no admite el frío excesivo”.

Tratamiento a los árboles de aguacate en la Finca Sinyent de AVA-ASAJA. / Levante-EMV

En los últimos cuatro años, la superficie de cultivo se ha duplicado. Aunque el crecimiento desde su llegada a suelo valenciano, en 2017, se ha multiplicado por diez. Su implantación en los campos de la Ribera se ha desarrollado en paralelo a las investigaciones realizadas en la Finca Sinyent, el centro de experimentación agrícola de la organización AVA-ASAJA en Polinyà de Xúquer, cuyos resultados se presentaron recientemente en la Setmana de la Taronja de Algemesí. La charla permitió desmentir un gran bulo: “El cultivo del aguacate no es un sumidero de recursos. Este discurso ha calado entre la población, pero no es cierto. Regamos los aguacates igual que regamos los cítricos. Lo dice el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, de acuerdo con los estudios realizados en campos en Callosa d’en Sarrià”, asegura Montesinos. “Muchas plantaciones de aguacate están dentro de comunidades de regantes que riegan igual que los cítricos”, añade.

Una segunda idea aportada a los agricultores en la presentación es que el aguacate irrumpe en la Ribera como complemento a los cultivos de cítricos y de caqui. “Pueden coexistir perfectamente”, dice Montesinos. “El caqui es un cultivo que sigue creciendo, y en cuanto a los cítricos, la mandarina también avanza —sobre todo las variedades de media campaña y las más tardías—, porque es una fruta más fácil de pelar y más aceptada que la naranja, que está en retroceso por la gran competencia de Egipto”, explica el técnico de AVA-ASAJA.

Variedades de aguacate que se ponen a prueba en el centro agrario experimental de Polinyà de Xúquer. / Levante-EMV

Las dos variedades más implantadas

En el caso de los aguacates valencianos, se trabaja principalmente con dos variedades, la Hass y la Lamb Hass. La primera es una de las más aceptadas y consumidas a nivel mundial. Procedente de México y de Perú se ha adaptado al suelo valenciano pero aquí su producción disminuye mucho comparada con su zona de origen. “Aquí cosechamos entre 6 y 8 toneladas por hectárea, cuando en América la producción es de 20 a 25 toneladas por hectárea”, informa Montesinos. Parte de la investigación que se desarrolla en la Finca Sinyent se centra en averigüar a qué se debe esa merma de producción. Como alternativa al Hass, se desarrolla el cultivo del Lamb Hass, originario de California y con una maduración más tardía —que permite cubrir el período de menor producción de Perú y México y Marruecos y Málaga, entre los meses de marzo y abril—. El Lamb Hass, además, ofrece más producción: entre 15 y 20 toneladas por hectárea, pero existen dudas sobre cuál es su comportamiento postcosecha: “No sabemos cómo se comporta una vez se cosecha y hasta la llegada a los lineales de los comercios”, lo que frena a los agricultores a la hora de plantar esta variedad. “Iniciamos el estudio hace dos o tres años. Tendríamos que esperar otros tres o cuatro años para tener resultados sobre su aguante después de las recolección”.

Mapa para la implantación del aguacate en la comarca de la Ribera. / Levante-EMV