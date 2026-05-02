El aguacate duplica su extensión en la Ribera en cuatro años y avanza como complemento a cítricos y caquis
Localidades como Cullera, Albalat y Alzira lideran la implantación de este cultivo tropical que ya alcanza los 2 kilos de consumo anual por habitante
Investigaciones de AVA-ASAJA demuestran que su consumo hídrico es igual al de los cítricos, impulsando su expansión por toda la franja costera de la Ribera
El aguacate ha llegado para quedarse. Tanto en nuestras mesas, como en nuestros campos. Se trata de un producto cada vez más apreciado y cuyo consumo crece en la Comunidad Valenciana hasta los niveles medios —entre 1,8 y 2 kilos por persona al año—. Esta aceptación ha llevado a que los agricultores de la Ribera apuesten claramente por este cultivo, “altamente rentable y sostenible”, defiende el responsable de Innovación y Transferencia de AVA-ASAJA, Carlos Montesinos. “Está presente en Riola, Corbera y Favara, en la Ribera Baixa. En la Ribera Alta, sobre todo en Alzira, y también en Algemesí, Benifaió y hasta Carlet, más allá de Carlet ya hay riesgo importante de heladas”, detalla. Y es que el aguacate, recuerda, “es un cultivo tropical que no admite el frío excesivo”.
En los últimos cuatro años, la superficie de cultivo se ha duplicado. Aunque el crecimiento desde su llegada a suelo valenciano, en 2017, se ha multiplicado por diez. Su implantación en los campos de la Ribera se ha desarrollado en paralelo a las investigaciones realizadas en la Finca Sinyent, el centro de experimentación agrícola de la organización AVA-ASAJA en Polinyà de Xúquer, cuyos resultados se presentaron recientemente en la Setmana de la Taronja de Algemesí. La charla permitió desmentir un gran bulo: “El cultivo del aguacate no es un sumidero de recursos. Este discurso ha calado entre la población, pero no es cierto. Regamos los aguacates igual que regamos los cítricos. Lo dice el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, de acuerdo con los estudios realizados en campos en Callosa d’en Sarrià”, asegura Montesinos. “Muchas plantaciones de aguacate están dentro de comunidades de regantes que riegan igual que los cítricos”, añade.
Una segunda idea aportada a los agricultores en la presentación es que el aguacate irrumpe en la Ribera como complemento a los cultivos de cítricos y de caqui. “Pueden coexistir perfectamente”, dice Montesinos. “El caqui es un cultivo que sigue creciendo, y en cuanto a los cítricos, la mandarina también avanza —sobre todo las variedades de media campaña y las más tardías—, porque es una fruta más fácil de pelar y más aceptada que la naranja, que está en retroceso por la gran competencia de Egipto”, explica el técnico de AVA-ASAJA.
Las dos variedades más implantadas
En el caso de los aguacates valencianos, se trabaja principalmente con dos variedades, la Hass y la Lamb Hass. La primera es una de las más aceptadas y consumidas a nivel mundial. Procedente de México y de Perú se ha adaptado al suelo valenciano pero aquí su producción disminuye mucho comparada con su zona de origen. “Aquí cosechamos entre 6 y 8 toneladas por hectárea, cuando en América la producción es de 20 a 25 toneladas por hectárea”, informa Montesinos. Parte de la investigación que se desarrolla en la Finca Sinyent se centra en averigüar a qué se debe esa merma de producción. Como alternativa al Hass, se desarrolla el cultivo del Lamb Hass, originario de California y con una maduración más tardía —que permite cubrir el período de menor producción de Perú y México y Marruecos y Málaga, entre los meses de marzo y abril—. El Lamb Hass, además, ofrece más producción: entre 15 y 20 toneladas por hectárea, pero existen dudas sobre cuál es su comportamiento postcosecha: “No sabemos cómo se comporta una vez se cosecha y hasta la llegada a los lineales de los comercios”, lo que frena a los agricultores a la hora de plantar esta variedad. “Iniciamos el estudio hace dos o tres años. Tendríamos que esperar otros tres o cuatro años para tener resultados sobre su aguante después de las recolección”.
Fruta valenciana con sello de calidad
En estos momentos, los expertos “apuestan” por el Hass y animan a “potenciar el consumo del Lamb Hass como producto valenciano de calidad”. El aguacate valenciano “es una fruta de calidad”, aunque hoy por hoy “cuesta mucho de producir y no hay producto suficiente para cubrir el incremento de demanda”, dice Montesinos. De hecho, la fruta valenciana —que cuenta con sello propio otorgado por la Conselleria de Agricultura, 'Aguacates de la Comunitat Valenciana'— se exporta a la Unión Europea, donde la ingesta de aguacate ha alcanzado una media de 2 kilos por persona al año, marcando un récord tras un crecimiento del 16% en volumen en 2025. Francia lidera el consumo con 2,31 kg/persona, mientras que en España el consumo en hogares ha crecido notablemente. Nuestro país se ha consolidado como el principal productor europeo y concentra el 80% de la producción europea de aguacate, principalmente en Andalucía y la Comunitat Valenciana, lo que convierte a este cultivo en una apuesta de futuro para la agricultura.
En la comarca de la Ribera, una de las zonas donde más se ha expandido el aguacate es en Cullera y Albalat de la Ribera. También en Algemesí, población que “está en la frontera de terrenos óptimos para su implantación”, a causa de las temperaturas más bajas. Toda la franja costera ribereña está delimitada como suelo idóneo para el desarrollo del cultivo de origen tropical que necesita un clima templado, con ausencia de temperaturas extremas, terrenos bien aireados, con abundancia de materia orgánica en el suelo y unas precipitaciones regulares (de 1.500 mm/anuales), informa Carlos Montesinos.
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