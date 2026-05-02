Detenido en Cullera tras una persecución de casi un kilómetro
El arrestado emprendió una huida a pie al detectar la presencia policial y, tras la identificación, los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de búsqueda e ingreso en prisión
La Policía Local de Cullera ha realizado varias intervenciones en la madrugada de este sábado y, entre uno de los servicios más relevantes, figura la detención de un varón de 34 años, de origen extranjero y residente en la localidad, sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de València. Los agentes lo localizaron de madrugada en las inmediaciones del río Júcar y, tras percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida a pie.
Persecución por el paseo marítimo
La intervención derivó en una persecución de casi un kilómetro por las inmediaciones del salón de juegos de la calle Cabanyal. Los agentes le dieron el alto en repetidas ocasiones, sin éxito, hasta que finalmente fue interceptado en la zona de la plaza Constitución. Según los vecinos de la zona que presenciaron los hechos al escuchar las sirenas, el arresto requirió el uso de la fuerza mínima indispensable debido a la resistencia del individuo.
Tras su identificación, se confirmó la vigencia de la requisitoria judicial, desde hace más de un año, procediéndose a su detención. Posteriormente, fue trasladado a un centro sanitario para valoración médica y quedó a disposición de la Guardia Civil para continuar con las diligencias.
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