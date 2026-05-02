El haltera alzireño Joan Marco revalida el título de campeón de España con nuevo récord nacional

El levantador y entrenador alzireño Joan Marco ha revalidado en el Ejido (Almería) el título de campeón de España máster. Ya lo logró el año pasado en el que también fue campeón absoluto de halterofilia. Además, lo ha hecho a lo grande, con seis levantamientos válidos y récord de España. En la categoría de 79 kg M35 Marco levantó 100, 105 y 110 kg en arrancada y 135, 141 y 146 en dos tiempos que le dieron el récord español en esta modalidad y también en total olímpico con 256 kg. Una discípula de Joan, Carol Mas obtuvo el título estatal en la categoría de 48 kg W35. En arrancada levantó 49 kg y 65 en dos tiempos, totalizando 110, con lo que mejora sus marcas. La valentina ha empezado a practicar la halterofilia desde hace dos años.

Otro recién llegado al deporte de las pesas, el setabense Pepe Mira se ha iniciado en la halterofilia pasados los 50 años. El igualmente alumno de Marco quedó 5º el año pasado en la Copa. En la categoría de 88 kg, levantó 78 en arrancada, su mejor marca y 101 en dos tiempos, que suman 179 en Total Olímpico. Por último, el ecuatoriano afincado en Castelló, Héctor Lapo sumó otro bronce estatal a su palmarés. En la categoría de 65 kg M45 llegó a levantar 73 kg en arrancada y 97 en dos tiempos, que supusieron 170 en Total Olímpico.