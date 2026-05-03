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Alerta en Favara por una oleada de robos en viviendas

La Policía Local intensifica la vigilancia y pide colaboración ciudadana ante varios asaltos en domicilios del municipio mientras el Ayuntamiento llama a la calma y la colaboracion

Una unidad de la Guardia Civil en la travesía de Favara, en una imagen de archivo.

Una unidad de la Guardia Civil en la travesía de Favara, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Favara

Favara vive estos días con preocupación tras registrarse varios robos en viviendas, una situación que ha llevado a la Policía Local a emitir un aviso público para alertar a la población y reforzar las medidas de prevención. Los hechos, ocurridos en distintos puntos del municipio, han encendido las alarmas entre los vecinos, especialmente en zonas residenciales.

Según ha informado el cuerpo policial, los robos se habrían producido aprovechando descuidos o la ausencia de los propietarios, un patrón que ha motivado la difusión de recomendaciones básicas de seguridad. Entre ellas, destacan la importancia de cerrar correctamente puertas y ventanas, evitar dejar objetos de valor a la vista y avisar de inmediato ante cualquier situación sospechosa.

El Ayuntamiento de Favara ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Desde el consistorio se ha señalado que “aunque se trata de hechos preocupantes, no hay que generar alarma social. Se está trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad para identificar a los responsables y reforzar la vigilancia en el municipio”.

En la misma línea, fuentes municipales han subrayado que se han intensificado los controles y la presencia policial, especialmente en horario nocturno, con el objetivo de disuadir nuevos delitos y garantizar la seguridad vecinal. Además, desde el consistorio se insiste en la necesidad de una colaboración ciudadana constante y real para poder evitar nuevos incidentes, apelando a la implicación activa de los vecinos en la detección de comportamientos sospechosos.

“La colaboración ciudadana es fundamental en estos casos y debe ser continua”, remarcan desde el ayuntamiento, que anima a la población a no bajar la guardia y a comunicar cualquier circunstancia anómala.

Para ello, se han recordado los teléfonos de contacto directo tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil, instando a los vecinos a utilizarlos ante cualquier sospecha.

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Mientras tanto, el municipio permanece atento a la evolución de los acontecimientos, en un contexto en el que la prudencia y la prevención se convierten en las principales herramientas para hacer frente a esta situación. El aAyuntamiento ha reiterado su compromiso de mantener informada a la población y de adoptar cuantas medidas sean necesarias para devolver la normalidad a Favara.

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