El Alzira en la cuerda floja: solo le queda ganar y esperar carambolas para salvarse

Dos semanas tendrá que esperar la UD Alzira para saber si se salva del descenso a Lliga Comunitat. Será después de que se cumplan varias premisas. La primera, que el sábado gane al Buñol en el siempre complicado Beltrán Báguena a partir de las 18’30 h. La segunda, que el Castellonense ya ascendido venza al Atzeneta, lo que permitiría a los azulgranas salir del descenso directo en el que se encuentra, empatarles a puntos y superarles por el golaveraje. Aunque los castelloneros ya han ascendido, hay mucho resquemor con los de la Vall d’Albaida. No solo porque les hayan ganado el último partido de las dos últimas temporadas sino porque después de vencerles el año pasado, en el que les arrebataban el título de liga y el ascenso a los albinegros, hubo burlas y eso dolió mucho.

Si ambos hechos se producen, tendrá que darse un tercero, que el Castelló B gane su eliminatoria de permanencia (play-out) al Real Madrid C, Logroñés o Estepona. Esta comenzará el próximo fin de semana y se resolverá el siguiente, por lo que el 16 o 17 de mayo se conocerá si el conjunto de la Plana sigue en Segunda RFEF y por tanto el Alzira en Tercera o se produce una cascada de descensos en todas las categorías valencianas.

En este último caso aún habría una última posibilidad de salvación. Sería necesario que un equipo entre At. Levante, At. Saguntino, Vila-real C y La Nucia superase las tres eliminatorias y ascendiese, neutralizando así el descenso del Castelló B. Esta situación genería un problema añadido, la planificación futura del equipo blaugrana. La tercera eliminatoria finalizará el 21 de junio momento hasta el cual, la UD Alzira no sabría si tendría que componer un equipo para jugar en Tercera o en Lliga Comunitat.

Para que toda esta rocambolesca situación tenga sentido, el conjunto azulgrana ha de ganar al Buñol, equipo ya salvado sin nada en juego, únicamente poder acabar en una sexta posición que mejore la octava que ocupa actualmente. Y ganar no es que sea precisamente fácil para la UD Alzira. En la final que le enfrentaba el sábado al penúltimo clasificado, el Utiel, solo pudo empatarle a dos en el minuto 99 de partido. El alzireño Borja Boronat fue el héroe de su equipo con dos goles que pasarán a la historia si se consigue la salvación.

Pascu Domingo formó con Vicent Dolz; Abraham, Boronat, Manu Castillo, Jorge Ruiz; Carles Marco, Rigo, Cristian, Bryan, Traver y Tanque. A los diez segundos llegó el primer susto cuando Morgado se fue de la defensa y encaró a Dolz, que adivinó sus intenciones. El primer gol no llegó hasta el inicio de la segunda parte, a los seis minutos, cuando Boronat remató un córner de cabeza. A falta de un cuarto de hora Junquero empató tras saque de falta y a siete para el final Carles Llario puso el 1-2 que desató la emoción entre los utielanos, ya que les daba una posibilidad de salvación.

Sin embargo, cuando corría el minuto 99, otro córner servido por Traver lo remató perfectamente de cabeza Boronat cruzando el esférico lejos del alcance de Micu. El descenso del Utiel le dejaba una opción de permanencia al Alzira.

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La mañana del domingo ha sido de estar pendiente de la Segunda RFEF. Pronto se ha ido aclarando el panorama para el Intercity, que ganaba 2-0. El Elx Ilicitano perdía contra el Quintanar del extécnico alzirista Adrián Ferrandis, pero el Real Madrid C acababa perdiendo 0-1 y los ilicitanos salvaban el play-out por una plaza. En el grupo 3, el Castelló B se ponía pronto con ventaja de hasta 3-0 contra el Girona B que peligraba con dos goles catalanes al inicio de la segunda parte pero acababa ganando 4-2. Sin embargo, el triunfo del Barbastro en Sant Andreu con un gol en el minuto 88, envía a los orelluts al play-out y al Alzira el sufrimiento.