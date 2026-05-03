El Castellonense hace historia con su brillante ascenso a Segunda RFEF como campeón de liga

La UD Castellonense ha hecho historia con el brillante ascenso a Segunda RFEF logrado el sábado al ganar 1-4 al Hércules B y que el At. Levante perdiese 0-1 contra el Vila-real C. Aunque los pupilos de Iñaki Rodríguez ascienden a la que ahora es la cuarta categoría y entre 1956 y 1958 el Castellonense estuvo en la Tercera, entonces la división de bronce era estrictamente regional. A partir de septiembre l’Almenà acogerá regularmente a equipos de otras autonomías, del mismo que el equipo titular realizará esos mismos desplazamientos.

El ascenso es un merecido premio para su presidente, el constructor Miguel Ángel Pla, que desde hace años, primero al auspicio de su padre, Eliseo, y tras la muerte de este, en su honor, ha apostado fuertemente por el equipo de su localidad. Primero logró el sueño de su padre de devolver al Castellonense al fútbol nacional y ahora ha conseguido todo un hito para una población de 7.000 habitantes.

La tarde sabatina fue de nervios que pronto fueron despejándose. Los albinegros, acompañados de 400 aficionados, vieron desesperados cómo el Hércules B marcaba el 1-0 pese a las varias ocasiones que tuvieron los ribereños. Solo un minuto después, en el 30, Agustín Murillo cabeceó un perfecto centro desde la derecha para poner la igualada. Por dicha banda se fraguó también el segundo al filo del descanso, esta vez con un cabezazo de Iker Garijo que conseguía su 17º gol de la temporada. La remontada vino reforzada con el gol del Vila-real C al At. Levante que era el cóctel perfecto para el ascenso.

Al inicio del segundo acto, un saque de banda voló cual córner hasta el área pequeña y Joe Winstanley hizo el tercero que daba la tranquilidad mientras en Buñol seguía todo igual. El delirio llegó en el 65 con un pase del portero Company desde la frontal de su área hasta la misma zona visitante y Carles Siscar, de primeras, marcó el 1-4 de vaselina.

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La fiesta del campo se prolongó en el autobús. Pasadas las once de la noche llegaron a l’Almenà donde fueron recibidos por cientos de aficionados enfervorizados. La comitiva recorrió las calles castellonenses y llegó al monumento al Mestre Fayos, lugar de celebraciones, al que ataviaron con una camiseta y una bufanda blanquinegras. Con motivo del Mig Any de Moros y Cristianos que se celebraba en la localidad castellonera, los festeros homenajearon al club invitándoles a desfilar junto a la Sultanía de la comparsa Almoràvids abriendo la comitiva. En los próximos días la plantilla será recibida en el consistorio de la localidad.