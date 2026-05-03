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Teleasistencia

Despliegue de bomberos para auxiliar a una mujer mayor accidentada en su domicilio en Alzira

La anciana habría solicitado ayuda mediante el botón de teleasistencia

Intervención de los bomberos para rescatar a una mujer que ha requerido ayuda por teleasistencia en Alzira

Intervención de los bomberos para rescatar a una mujer que ha requerido ayuda por teleasistencia en Alzira / Teresa Juan-Mompó

Teresa Juan-Mompó

Alzira

Dos dotaciones de Bomberos han acudido este domingo por la mañana para auxiliar a una mujer mayor tras recibir una llamada de teleasistencia a personas mayores. La mujer, que vive sola en Alzira, habría caído al suelo y, al no poder levantarse por sí misma, ha requerido ayuda pulsando el botón de teleasistencia, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque de Alzira, además de patrullas de la Policía Local, que colaboran en el operativo. En estos momentos los efectivos están intentando acceder a la vivienda de la mujer desde el exterior, a través de las ventanas del apartamento recayentes a la avenida Santos Patronos de Alzira, por medio de una grúa con una cesta.

Bomberos tratan de acceder a la casa de la mujer accidentada por la ventana

Bomberos tratan de acceder a la casa de la mujer accidentada por la ventana / Teresa Juan-Mompó

Según ha podido saber Levante-EMV, se da la circunstancia de que los vecinos no cuentan con llaves del domicilio de la mujer accidentada, y sus familiares no residen en Alzira. La operación sigue activa en estos momentos.

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