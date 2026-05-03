Teleasistencia
Despliegue de bomberos para auxiliar a una mujer mayor accidentada en su domicilio en Alzira
La anciana habría solicitado ayuda mediante el botón de teleasistencia
Dos dotaciones de Bomberos han acudido este domingo por la mañana para auxiliar a una mujer mayor tras recibir una llamada de teleasistencia a personas mayores. La mujer, que vive sola en Alzira, habría caído al suelo y, al no poder levantarse por sí misma, ha requerido ayuda pulsando el botón de teleasistencia, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque de Alzira, además de patrullas de la Policía Local, que colaboran en el operativo. En estos momentos los efectivos están intentando acceder a la vivienda de la mujer desde el exterior, a través de las ventanas del apartamento recayentes a la avenida Santos Patronos de Alzira, por medio de una grúa con una cesta.
Según ha podido saber Levante-EMV, se da la circunstancia de que los vecinos no cuentan con llaves del domicilio de la mujer accidentada, y sus familiares no residen en Alzira. La operación sigue activa en estos momentos.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
- El PSPV denuncia 'abandono' por el mal estado del mobiliario del Hospital de la Ribera y el centro alega que son piezas retiradas
- La regeneración del Marenyet y l’Estany ya dibuja un nuevo frente litoral de Cullera más resiliente frente a temporales
- Detenido en Cullera tras asaltar una vivienda con los propietarios dentro y robar en varios vehículos
- La familia del genocida croata enterrado en Carcaixent retirará el escudo fascista pero mantendrá el panteón
- La semilla del ‘cacau’ autóctono arraiga en campos de Guadassuar y Benifaió
- Alzira activa la ronda que sacará el tráfico de la ciudad hacia la CV-50 por la antigua Avidesa
- Un camión pierde la carga de naranjas en una rotonda en Carcaixent
- Los expertos confirman ya cuatro colonias estables de nutrias en los ríos Albaida y Xúquer en la Ribera