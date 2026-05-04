Alzira elimina 47 pinos secos de la Muntanyeta para evitar los riesgos de desplome y de incendios

El Ayuntamiento de Alzira ha iniciado la retirada de medio centenar de pinos secos en la Muntanyeta de San Salvador para evitar un triple riesgo: el de incendio por la acumulación de biomasa, el riesgo para la seguridad de los usuarios del paraje por caída de ramas o de los propios árboles y el de propagación de plagas al convertirse estos árboles muertos en un reservorio de perforadores. El consistorio eliminará un total de 47 árboles. Una brigada ha comenzado los trabajos de tala de pinos y trituración de ramas, mientras que aquellos troncos que no se puedan eliminar se dejarán troceados para que cualquier ciudadano los pueda retirar, un sistema que en otras ocasiones ha funcionado.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha recordado que antes de la dana hubo un período de trece meses de sequía “que puso en peligro la masa forestal”. La debilidad de los árboles por la falta de agua favoreció la acción de las plagas y acabó provocando una elevada mortandad, más acusada en comarcas vecinas como la Safor o la Marina, aunque algunas zonas de Alzira como les Valletes o la Garrofera también se han visto afectadas.

El ayuntamiento, que el año pasado solicitó al Gobierno autonómico que declarara la emergencia de sanidad vegetal y habilitara una línea de ayudas para eliminar el riesgo que representa la presencia de los árboles secos, ha optado por asumir la retirada ante la falta de respuesta y ha comenzado por la Muntanyeta, por tratarse de un parque público y la existencia de un riesgo para los usuarios. El técnico del área de Medio Ambiente Sergi Abril también ha anunciado que el siguiente paso será actuar en una parcela municipal ubicada en les Valletes de Bru, junto a la CV-50, aunque ha advertido que en este caso se trata de trabajos más complicados por la orografía del terreno y se pueden demorar. El objetivo es eliminar la masa forestal seca y dar vitalidad a la que se conserva.

El alcalde ha comentado que, conscientes del riesgo que representa, “el ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado”.

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Por otra parte, y también en materia de prevención de incendios, el ayuntamiento se dispone a comenzar la faja perimetral de protección en la urbanización de Sant Bernat y el sector residencial de l’Aixavegó, una vez está prácticamente finalizada la del Respirall.